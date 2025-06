Tabloul semnat de El Greco, dispărut din patrimoniul României, rămâne la New York până la decizia instanței

Capodopera pictată de El Greco, dispărută din colecția națională a României, va rămâne la casa de licitații Christie’s din New York până când solicitările României de recuperare vor fi soluționate de instanțele competente, a informat luni Ministerul Finanțelor.

Christie’s a retras tabloul din licitația Old Masters planificată pentru 2025, unde figura ca piesă principală, după ce a fost notificată despre faptul că opera este de drept proprietatea României.

„România a obținut un nou succes important în procedurile de recuperare a tabloului «Sfântul Sebastian», datorită demersurilor comune ale Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii. Prin suspendarea licitației programate la Christie’s New York, prelungită până la finalizarea demersurilor juridice, există garanția că acesta va fi păstrat în siguranță până la finalizarea eforturilor de recuperare definitivă. Încă din luna ianuarie 2025 au fost inițiate demersurile juridice și a fost mandatată o echipa internațională de avocați selectată de România cu misiunea de a asigura recuperarea picturii lui El Greco, întrucât aceasta aparține patrimoniului național cultural al Statului Român. Fiind dispărută din colecția națională, pictura trebuie să fie returnată României și reunită cu colecția națională la Muzeul Național de Artă al României din București. În continuare, se va acționa ferm pentru recuperarea acestei capodopere care aparține patrimoniului românesc”, a declarat ministrul Finanțelor, viceprim-ministrul, Tánczos Barna.

La începutul acestui an, România a depus o acțiune la instanțele din New York pentru recuperarea tabloului, iar în 30 mai 2025 a obținut măsura de indisponibilizare pe termen lung. Consignantul tabloului și Paul Philippe al României pretind că sunt proprietarii operei de artă. Demersurile României pentru recuperarea acestei picturi importante – care a aparținut primului rege al României înainte de a fi lăsată moștenire statului român – și pentru reunirea sa cu colecția națională au acum garanția că vor fi ascultate de către instanțele judecătorești din New York.

De ce este atât de important acest tablou

Tabloul intitulat „Sf. Sebastian” a fost pictat de pictorul spaniol Lienzo de El Greco și a făcut parte din colecția Casei Regale a României.

Martiriul Sfântului Sebastian a fost pictată între 1599 și 1603. Nu se cunosc decât trei picturi Sfântul Sebastian de El Greco, toate din epoci diferite; cel mai vechi, din catedrala din Palencia, Spania, nu are nici o legătură, nici iconografică, cu tabloul de la București. Acesta este cel mai frumos, acest corp tânăr, suplu și alungit amintește torsul nud din tabloul reprezentându-l pe Sfântul Martin. Această asemînare, ca și stilul picturii, permite să fie datate cele două pânze la sfârșitul celei de-a doua perioade, între 1599 și 1603. Al treilea, care se găsește în colecția marchizului de Casa Torres, la Madrid, este o variantă a tabloului de la București, dar dintr-o epocă cu mult mai evoluată, în care artistul, abandonând formele grațioase, împinge spiritualitatea interpretărilor pâna la a deforma și chiar a urâți figurile. - extras din lucrarea Colectia M.S. Regele Carol al II-lea al Romaniei, Palatul Cotroceni, Bucuresti, publicată în Jurnalul.

Tabloul, scos din țară în 1947 de Regele Mihai

În noiembrie 1947, Regele Mihai a scos din țară un lot de 42 tablouri printre care două lucrări de El Greco: Don Bosio și Sf. Sebastian.

Casa de comerț de artă Wildenstein era interesată de colecția Coroanei încă din 1937, când s-a organizat la Paris o expoziție internațională dedicată lui Domenico Theotocopuli, zis El Greco. Expoziția a fost plasată sub patronajul Regelui Carol al II-lea al României, a președintelui Republicii Franceze, a președintelui Camerei Deputaților din Paris și a altor demnitari francezi. Carol al II-lea s-a bucurat de respectiva onoare pentru că cele nouă tablouri trimise atunci de la București la Paris reprezentau cea mai importantă colecție de picturi de El Greco din afara hotarelor Spaniei.

La 26 octombrie 1975, încredința spre vânzare lui Daniel Wildenstein, de la sediul din New York al firmei, două dintre tablourile Coroanei României.

Prețul minim de vânzare era de 1,7 mil dolari, din care casa de licitațîi urma să primească un comision de 10%.

La 2 iulie 1984, Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România ceruse Ministerului de Externe să depună o reclamație la Consulatul Statelor Unite ale Americii din București

În 1985, România intentează proces pentru recuperarea tabloului.

Licitația fusese stabilită la un preț de pornire de 7 milioane de dolari

Casa Christie’s New York scosese la licitație tabloul Sf. Sebastian semnat El Greco la prețul de 7-9 milioane de dolari.

Ca proveniență, casa de licitații menționează că tabloul a aparținut Regelui Mihai al României „cu acordul guvernului român” și că a ajuns în posesia casei de licitații după ce Wildenstein l-a vândut.

„Proveniența:

- (posibil) în atelierul artistului, Toledo, la momentul morții sale și inclus în inventarele sale post-mortem din 12 aprilie și 7 iulie 1614 și prin descendența fiului său,

- (posibil) Jorge Manuel Theotocópuli (1578-1631), Toledo, inclus în inventarul său din 7 august 1621.

- Regele Carol I al României (1839-1914), Cotroceni Palat, București până în 1898, lăsat moștenire instituției Coroanei României de Regele Carol I în Testamentul său din 14 și 26 februarie 1899,

- Proprietatea Coroanei României, București, 1914-1947,

- Proprietatea transferată Regelui Mihai I al României (1921) -2017), 11-12 noiembrie 1947, cu acordul guvernului român, prin care a vândut celor de mai jos în 1976 către Wildenstein & Co., New York, în 1976, până când a fost achiziționat, prin Giraud Pissarro Sgalot, New York, de către actualul proprietar în 2010”.