La Interviurile Adevărul, Chef Cezar Munteanu, președintele ANBCT vorbește despre excelența în gastronomie și despre cum România scrie istorie în gastronomia mondială.

Țara noastră a fost selectată oficial să participe la Bocuse d’Or Europe 2026, cea mai prestigioasă competiție culinară din lume, care va avea loc în martie 2026 la Marsilia, Franța. Anunțul a fost făcut recent de către organizatorii internaționali, care au confirmat că România se află printre cele 20 de națiuni participante.

Este o premieră absolută pentru gastronomia autohtonă, marcând recunoașterea eforturilor și a profesionalismului bucătarilor români. Țările calificate la etapa europeană vor concura ulterior pentru un loc în marea finală de la Lyon, Franța, programată pentru ianuarie 2027.

Selecția României a fost posibilă datorită Asociației Naționale a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism (ANBCT), singura organizație din România recunoscută oficial de echipa internațională SIRHA / Bocuse d’Or. Procesul de acceptare a unei țări în competiție este extrem de riguros și se bazează pe criterii ce vizează capacitatea de organizare, transparența, profesionalismul și viziunea pe termen lung.

„Este un moment istoric pentru gastronomia românească. A fost nevoie de timp, de multe discuții și de dovada că România poate respecta criteriile riguroase impuse de Bocuse d’Or – de la organizare și transparență, până la coerență profesională și viziune pe termen lung. Bocuse d’Or este scena supremă a artei culinare mondiale, iar faptul că România va fi acolo înseamnă recunoaștere, încredere și respect pentru toți cei care au crezut în acest drum”, a declarat Chef Cezar Munteanu, președintele ANBCT.

Selecția națională – la Brașov, în noiembrie 2025

Înainte de a reprezenta România pe scena internațională, va avea loc Selecția Națională Bocuse d’Or România, programată pentru 27 noiembrie 2025, la Brașov. Înscrierile sunt deja deschise pe site-ul oficial bocusedor.anbct.ro, iar finaliștii vor fi anunțați pe 27 octombrie 2025.

Tema competiției este „Tradiția reinterpretată”, o invitație pentru chefi de a transforma moștenirea gastronomică românească într-o formă contemporană de fine dining. În spiritul sustenabilității, folosirea ingredientelor exotice va fi descurajată, accentul fiind pus pe produse locale, de sezon și pe creativitatea reinterpretării tradiției.

Ingredientele obligatorii ale acestei ediții – sturion, ciuperci champignon și topinambur – simbolizează echilibrul dintre natură și modernitate, dintre tradiție și inovație. Sturionul de acvacultură, crescut responsabil, reflectă grija față de resursele naturale, în timp ce celelalte ingrediente adaugă texturi și arome care definesc o nouă expresie a gastronomiei locale.

Un juriu internațional și standarde mondiale

Preselecția națională va fi evaluată de un juriu internațional format din profesioniști cu experiență vastă în competițiile Bocuse d’Or, ceea ce garantează respectarea celor mai înalte standarde. Concurenții vor fi analizați după criterii complexe: gust, creativitate, estetică, utilizarea responsabilă a ingredientelor și organizarea echipei.

ANBCT – o tradiție de peste 50 de ani în slujba profesioniștilor din gastronomie

Fondată acum mai bine de jumătate de secol, ANBCT este cea mai veche organizație profesională a bucătarilor și cofetarilor din România și membră a rețelei globale Worldchefs. Sub conducerea Chef-ului Cezar Munteanu, asociația a intrat într-o etapă de modernizare, organizând proiecte educaționale naționale și participând la competiții internaționale de prestigiu. Printre performanțele recente se numără participările la IKA Culinary Olympics 2024, Global Chefs Challenge 2024, Worldchefs European Grand Prix Rimini 2025 și Croatian Culinary Cup 2025.

Participarea României la Bocuse d’Or Europe 2026 marchează o nouă etapă în afirmarea bucătăriei românești ca formă de artă, capabilă să combine tradiția, sustenabilitatea și creativitatea pe scena mondială.