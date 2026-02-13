Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, punctează o diferență importantă între dezbatere și ceartă în contextul reacțiilor din partidele guvernării privind anunțul intrării României în recesiune tehnică.

Vorbind despre un studiu la nivel mondial, care indică faptul că primul subiect de nemulțumire al cetățenilor este cel legat de nivelul de trai, urmat de insatisfacția în raport cu guvernele, rectorul SNSPA, Remus Pricopie, explică, la Interviurile Adevărul, că, dacă politicienii ar asculta mai mult opinia cetățenilor, a specialiștilor, cel puțin o parte din aceste satisfacții s-ar atenua.

„Această ceartă permanentă deranjează prin modul în care este derulată competiția politică. Democrație înseamnă competiție politică, de idei și când ai mai multe partide într-un guvern, deci o coaliție largă, este evident că o să ai 2,3 sau 5 variante pentru soluționarea unei probleme. Ne aducem aminte de TVA, au fost opinii diferite inclusiv în același partid, președintele a avut o opinie, partidul PNL a avut o altă opinie. Dar una este să dezbați și alta este să te cerți, iar acest zumzet permanent, zgomot, deranjează oamenii de bun simț care urmăresc politica și care, la un moment dat devin dezinteresați”, spune acesta, dând exemplul ratei de participare la vot și indicând că absența de la urne vine de la insatisfacția față de mediul politic.

