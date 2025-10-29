Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative din România (APAN) a lansat proiectul „EduSMart – Proiect de educație, mobilitate și acces la artă pentru persoanele cu scleroză multiplă”. Inițiativa este una unică la nivel național și se desfășoară pe parcursul unui an, oferind participanților acces la ateliere de dezvoltare personală, grupuri de suport psihologic, kinetoterapie, dans adaptat, yoga, dar și la evenimente culturale și experiențe prin artă.

Eduard Pletea, președintele APAN, a reprezentat recent România la congresul ECTRIMS 2025 – cel mai important eveniment internațional dedicat sclerozei multiple –, unde a fost invitat ca speaker. El a adus în țară perspective valoroase despre viitorul vieții cu scleroză multiplă: tehnologia și realitatea virtuală pot susține echilibrul, memoria și reducerea anxietății, iar exercițiul fizic este considerat astăzi o adevărată formă de terapie.

EduSMart își propune să ofere pacienților nu doar sprijin medical, ci și emoțional și cultural, contribuind la o calitate a vieții mai bună și la o integrare socială reală.