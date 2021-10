Celebra Zonă 51 are o soră şi mai misterioasă. Ce testează armata SUA aici? VIDEO

Zona 52, cunoscută şi sub numele de Tonopah Test Range (TTR), este situată în Tonopah, Nevada, la aproximativ 113 kilometri nord-vest de faimoasa Zonă 51.

Instalaţia militară se întinde pe 845 de kilometri pătraţi şi a fost deschisă în 1957 ca loc de testare pentru programele de armament ale Departamentului Energiei al Statelor Unite. Aici au fost testate bombele şi avioanele de ultimă generaţie, în ultimele şase decenii.

TESTE TOP-SECRETE

Între 1977 şi 1988, a găzduit un program de antrenament de luptă numit Constant Peg care a testat aeronavele ruse MiG împotriva radarelor şi dronelor americane.

În ciuda a mii de misiuni desfăşurate pe parcursul a 11 ani, baza a fost rămas complet secretă până în noiembrie 2006. Celebrul avion bimotor de atac invizibil Lockheed F-117 Nighthawk a fost, de asemenea, testat în secret aici din 1982 până în 1989, cât timp programul F-117 a fost clasificat. Dar în jurul anului 1992, se ştiu foarte puţine lucruri despre aeronavele care au fost testate aici. Totuşi, baza rămâne incredibil de activă astăzi şi în urmă cu patru ani a fost modernizată pentru a fi folosită la modernizare a arsenalului nuclear al SUA, precum şi a altor programe.

Una dintre facilităţile principale ale bazei este un aerodrom mare, format dintr-o pistă de aproape 4 kilometri şi numeroase hangare. La o privire mai atentă se vede 50 de case cu două niveluri capabile să găzduiască mii de lucrători. Baza este impânzită de „ o gamă largă de echipamente de urmărire a semnalului, inclusiv video, camere de mare viteză şi dispozitive de urmărire radar“, scrie „The Sun“..

CONTAMINAREA RADIOACTIVĂ

Activităţile recente de testare au inclus studii de traiectorie ale armelor, rachete lansate în aer, teste de explozivi şi teste de penetrare a solului. Se spune că în prezent o mare parte a zonei este interzisă din cauza contaminării mediului şi solului ca urmare a testelor cu arme ce au avut loc aicci în ultimele decenii. Departamentul Energiei a declarat că încearcă să decontamineze locul prin intermediul unui proiect numit „ "Soils-Sub Project" pentru a determina nivelurile de contaminare a solului rezultate în urma testelor cu arme nucleare efectuate în 1963. Acel test din 1963, desfăşurat între SUA şi Marea Britanie, a fost cunoscut sub numele de „Operaţiunea Roller Coaster” şi a evaluat distribuţia particulelor radioactive într-o „bombă murdară”. De mai multe ori, aşa-numitele „proiecte negre” secrete s-au mutat din Zona 51 în Zona 52 pentru a fi finalizate, cum ar fi programul F-117. Spre deosebire de sora sa, Zona 52 este vizibilă pe hărţi şi prin satelit, deşi drumul care duce până la porţile sale din faţă nu este vizibil.

Cu toate acestea, la fel ca Zona 51 - despre care de ani de zile căutătorii de OZN au susţinut că este de fapt un laborator de cercetare extraterestră - şi misterioasa zonă 52 s-a găsit în centrul mai multor conspiraţii.

CELE MAI TRĂSNITE CONSPIRAŢII DESPRE ZONĂ

John Lear, transformat într-un teoretician al conspiraţiei, după ce a fost pilot, a susţinut într-un interviu din 2007 că un dispozitiv nuclear a fost folosit pentru a crea o cameră secretă gigantică sub bază, care poate găzdui 25.000 de persoane. Lear a susţinut că a auzit despre existenţa buncărului de la un şofer de camion de ciment care lucrase la faţa locului. „A spus că ar dura patru ore până să ajungă la bază, să lase cimentul, apoi să se întoarcă. Din anumite motive, a dispărut de pe faţa pământului după ce ne-a spus acea poveste“, spune Lear. El mai susţine că există un tren subteran de mare viteză care circulă din zona 52 până în Las Vegas, un concept care a fost dezminţit de oficialii locali la acea vreme. În plus, Lear a susţinut că piloţii care au fost în bază i-au spus că aceasta are piste secrete care au capacitatea de a se deschide şi închide „ca fermoarele”.