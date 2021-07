Un somelier celebru în SUA, arestat după ce a incendiat terase din New York VIDEO

Caleb Ganzer, în vârstă de 35 de ani, riscă ani grei de închisoare pentru distrugeri de bunuri şi punerea în pericol a vieţii.

El a intrat în atenţia autorităţilor după ce fost surprins de o cameră de supraveghere în timp ce dădea foc unei terase din Manhattan.

Acelaşi mod de operare a fost constatat în alte două cazuri de incendieri, a precizat Departamentul de Pompieri din New York (FDNY).

„Fiecare incendiu se putea extinde foarte repede punând în peircol viaţa unor newyorkezi şi a membrilor echipajelor de pompieri”, a declarat Daniel Nigro, de la FDNY.

FDNY Commissioner Daniel A. Nigro announced today that Fire Marshals have arrested Caleb Ganzer, 35, for allegedly setting fire to outdoor dining structures and rubbish in Manhattan in January, June, and July of this year. Read more: https://t.co/JcOkWAKPZ1 pic.twitter.com/ZJ3rCIgiJ0