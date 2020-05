Trump ameninţă China: „Am putea rupe orice relaţie”

Liderul de la Casa Albă insistă că noul coronavirus nu ar fi provocat peste 300.000 de morţi în întreaga lume - bilanţul de vineri - dacă regimul comunist de la Beijing ar fi acţionat responsabil încă de la apariţia acestuia în decembrie anul trecut în oraşul Wuhan.

Într-un interviu acordat pentru Fox Business, Trump s-a declarat „foarte dezamăgit” de atitudinea lui Xi şi a respins ideea unei întrevederi cu el.

„Am o relaţie foarte bună, dar, pentru moment, nu vreau să vorbesc cu el”, a declarat Trump, potrivit AFP.

Întrebat asupra felului în care intenţionează să răspundă, Trump a declarat: „Există multe lucruri pe care putem să le facem. Am putea rupe orice relaţie”.

„Dacă am face asta, ce s-ar întâmpla? Am economisi 500 de miliarde de dolari dacă am rupe orice relaţie”, a continuat Trump.

„Ei ar fi putut să-l oprească în China, de unde a venit. Dar nu s-a întâmplat aşa”, a adăugat el.

Statele Unite şi China, primele două economii ale lumii, sunt angajate într-o escaladare verbală cu un final incert.

„În timp ce Statele Unite şi aliaţii lor se coordonează pentru un răspuns colectiv, transparent şi pentru a salva vieţi, China continuă să reducă la tăcere oamenii de ştiinţă, jurnaliştii şi cetăţenii şi să răspândească dezinformarea”, a declarat joi secretarul de Stat american Mike Pompeo.

Senatorii republicani au prezentat marţi o propunere de lege care i-ar da preşedintelui puterea de a impune sancţiuni Chinei dacă nu face lumină asupra originii noului coronavirus.

Miercuri, Washingtonul a acuzat Beijingul că încearcă să comită atacuri informatice în scopul de a avea acces la cercetările efectuate în Statele Unite pentru găsirea unui vaccin anti-coronavirus.

Beijingul a respins aceste acuzaţii, susţinând că fac parte dintr-o campaniei americană de „defăimare”.