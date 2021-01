Tradiţia scrisorilor lăsate de preşedinţii americani celor care-i succed în Biroul Oval. Ce i-a scris Obama lui Trump şi ce sfaturi a dat George Bush

„Preşedintele mi-a scris o scrisoare foarte generoasă. Fiindcă este privată, nu voi discuta despre ea înainte de a discuta cu el, dar a fost generoasă”, a declarat Joe Biden, atunci când a fost întrebat de jurnalişti despre scrisoarea pe care i-a lăsat-o Trump.

ABC News. Cert este că nu vom cunoaşte prea curând conţinutul scrisorii lăsate de Trump pentru succesorul său. De altfel, scrisoarea pe care Barack Obama i-a lăsat-o lui Donald Trump nu a fost dată complet publicităţii până în septembrie 2017, după aproape nouă luni de la inaugurarea administraţiei Trump. Mai mulţi comentatori politici au văzut în declaraţia lui Biden un semn că plănuieşte să aibă o conversaţie la un moment dat cu Donald Trump, confrom.

Donald Trump a părut foarte încântat atunci de mesajul lăsat de Obama. „O scrisoare magnifică”, spunea atunci Trump. „A fost foarte amabil din partea sa. O vom preţui şi o vom păstra”, a continuat acesta. În lumina eforturilor din ultimele luni ale lui Trump de a întoarce rezultatul alegerilor prezidenţiale, meditaţia lui Obama despre responsabilităţile preşedintelui american reprezintă o lectură cel puţin interesantă.

Ce i-a scris Obama lui Trump

„Dragă domnule Preşedinte, Felicitări pentru remarcabila cursă electorală. Milioane de oameni şi-au pus speranţele în dvs şi noi toţi, indiferent de partid, trebuie să sperăm că va fi mai multă prosperitate şi securitate în timpul mandatului dvs. Este o slujbă unică, fără o reţetă clară pentru succes, aşa că nu ştiu dacă vreun sfat din partea mea v-ar putea fi de folos în mod deosebit. Totuşi, permiteţi-mi să vă ofer câteva gânduri despre ultimii opt ani. În primul rând, amândoi suntem binecuvântaţi, în felul său, cu o mare şansă. Nu oricine este atât de norocos. Depinde de noi de a face tot ce ne stă în putinţă pentru a da şi mai multe şanse de sucees fiecărui copil şi fiecărei familii care vrea să muncească. În al doilea rând, leadership-ul american în această lume este cu adevărat indispensabil. Depinde de noi, prin acţiune şi exemplu, să susţinem ordinea internaţională care s-a impus constant de la sfârşitul Războiului Rece şi de care depind propria noastră bunăstare şi siguranţă. În al treilea rând, suntem doar ocupanţi temporari ai acestui birou. Asta ne face gardienii acelor instituţii şi tradiţii democratice - cum ar fi statul de drept, separarea puterilor, protecţie egală şi libertăţi civile - pentru care strămoşii noştri au luptat şi şi-au vărsat sângele. Indiferent de suişurile şi coborâşurile din politica de zi cu zi, ţine de noi să lăsăm aceste instrumente ale democraţiei noastre cel puţin la fel de puternice cum le-am găsit. Şi în cele din urmă, acordaţi timp, în iureşul evenimentelor şi responsabilităţilor, şi pentru prieteni şi familie. Vă vor ajuta să treceţi peste inevitabilele momente grele. Michelle şi cu mine vă dorim atât dumneavoastră, cât şi Melaniei toate cele bune acum, când intraţi în această mare aventură, şi vrem să ştiţi că suntem gata să ajutăm cu orice am putea. Noroc şi succes!” Tradiţia scrisorii pentru succesor Un exemplu timpuriu al unui mesaj lăsat de un preşedinte pe picior de plecare către succesorul său este reprezentat de telegrama transmisă de Herbert Hoover lui Franklin Delano Roosevelt în 1933. Hoover a fost învins la scor de Roosevelt în alegeri, dar a putut, totuşi, să-i ureze succes acestuia. „Te felicit pentru oportunitate pe care o ai să slujeşti ţara şi-ţi urez o administraţie reuşită pentru ţelul comun al tuturor.

Mă voi dedica oricărui efort care să te ajute”, a scris Hoover.

Tradiţia nu a prins rădăcini imediat, mai ales dat fiind faptul că Roosevelt va muri în 1945 în timp ce îndeplinea încă funcţia de preşedinte în timpul războiului. Primul din lanţul neîntrerupt de preşedinţi care au lăsat o scrisoare pentru succesorii lor a fost Ronald Reagan. George H.W. Bush, fostul vicepreşedinte al lui Reagan, găsea în Biroul Oval o foaie cu câteva rânduri scrise lângă o caricatură, cu mesajul „Nu lăsa curcanii să te doboare!”.

„Dragă George,

Vor fi momente în care vei vrea să foloseşti această hârtie. Ei bine, fă-o. George, preţuiesc amintirile pe care le avem împreună şi îţi doresc tot binele. Vei fi în rugăciunile mele. Dumnezeu să vă binecuvânteze, pe tine şi pe Barbara. O să-mi lipsească prânzurile noastre de joia. Ron” - sunt cele câteva rânduri pe care Ronald Reagan i le-a scris lui George H.W. Bush

Ce i-a scris Bush senior celui care l-a lăsat fără al doilea mandat

în 1993, George H.W. Bush pierdea alegerile în faţa lui Bill Clinton, iar la plecarea de la Casa Albă i-a lăsat acestuia următoarea scrisoare:

„Dragă Bill,

Când am păşit în acest birou acum patru ani, am avut, ca şi acum, acelaşi sentiment de miracol şi respect. Ştiu că şi tu vei simţi la fel. Îţi doresc să ai parte de mari satisfacţii aici. Eu nu am simţit niciodată acea singurătate de care au vorbit unii preşedinţi. Vor fi momente grele, care vor deveni şi mai dificile din cauza criticilor pe care s-ar putea să le simţi ca fiind nedrepte. Nu sunt o persoană foarte bună la dat sfaturi, dar pur şi simplu nu te lăsa descurajat sau dat la o parte. Vei fi Preşedintele nostru când vei citi acest bilet. Îţi doresc numai bine. La fel şi familiei tale. Succesul tău acum este succesul ţării noastre. Îţi ţin pumnii. Noroc!

George”

Situaţia din 1993 este asemănătoare cu cea din 2021, când un preşedinte pierde alegerile după un singur mandat şi trebuie să cedeze funcţia celui care l-a învins. Scrisoarea este văzută de mulţi drept un model de eleganţă, noteaza ABC News.

Ce i-a scris Bill Clinton lui George W. Bush

În 2001, după două mandate, democratul Bill Clinton îi ceda fotoliul prezidenţial lui George Bush junior, fiul predecesorului său.

„Dragă George,

Astăzi intri în cea mai mare provocare, odată cu cea mai onoare care i se poate întâmpla unui cetăţean american. Ca şi mine, te bucuri în mod deosebit de împrejurarea de a conduce ţara în vremea unei schimbări profunde şi în mare parte pozitive, când vechi întrebări, nu doar despre rolul guvernului, ci şi despre natura naţiunii noastre înseşi, primesc răspunsuri noi. Conduci un popor mândru, respectuos şi bun. Iar din această zi, eşti Preşedintele nostru, al tuturor. Te salut şi îţi doresc succes şi multă fericire. Povara pe care o ai pe umeri este grea, uneori exagerată. Dar imensa bucurie de a face ceea ce crezi tu că este bine este de nedescris în cuvinte. Tu şi familia ta sunteţi în rugăciunile mele. Mă rog pentru tine. Numai bine!

Cu sinceritate,

Bill”

Ce sfaturi i-a dat Bush lui Obama

În 2009, când Barack Obama i-a luat locul lui George W. Bush, acesta din urmă i-a lăsat la rândul său o scrisoare, din care iese în evidenţă avertismentul lui Bush că „prietenii” îl vor dezamăgi pe Obama.

„Dragă Barack,

Felicitări că ai devenit Preşedintele nostru. Tocmai ce începe un capitol fantastic în viaţa ta. Foarte puţini au onoarea de a cunoaşte responsabilitatea pe care o simţi tu acum. Foarte puţini cunosc emoţia acestui moment şi provocările cărora le vei avea de înfruntat. Vor fi momente de încercare. Criticii vor fi vocali. „Prietenii” te vor dezamăgi. Dar vei avea un Dumnezeu Atotputernic care să te liniştească, o familie care să te iubească, o ţară care să fie alături de tine, inclusiv eu. Indiferent ce va veni, vei fi inspirat de caracterul şi compasiunea poporului pe care îl conduci. Dumnezeu să te binecuvânteze!

Cu sinceritate,

GW”