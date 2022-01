SUA suplimentează ajutorul pentru apărarea Ucrainei

Administraţia Biden a „aprobat luna trecută 200 de milioane de dolari ca ajutor defensiv suplimentar pentru apărarea partenerilor noştri ucraineni”, a anunţat un oficial american de rang înalt în contextul vizitei la Kiev a secretarului de stat Antony Blinken.

„Aşa cum am spus, suntem ataşaţi suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei şi vom continua să furnizăm Ucrainei susţinerea de care are nevoie”, a declarat acest oficial sub protecţia anonimatului, potrivit AFP.

El nu a dezvăluit natura acestui ajutor.

SUA au furnizat Ucrainei ajutoare militare în valoare de 450 de milioane de dolari înaintea mişcărilor de trupe ruse constate la sfârşitul anului trecut la frontiera ruso-ucraineană.

Preşedintele american Joe Biden a aprobat această nouă finanţare, care a fost anunţată anterior de presă, dar care nu a fost confirmată public până acum, în cadrul unei acţiuni de urgenţă destinată ţărilor în pericol.

Administraţia Biden a dat asigurări în mai multe rânduri că este pregătită să ajute militar Ucraina, transmite AFP.