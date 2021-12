SUA se consultă cu UE cu privire la formatul dialogului cu Rusia pe probleme de securitate

„Continuăm să ne consultăm îndeaproape cu aliaţii şi partenerii noştri europeni pentru a determina cel mai bun format pentru negocierile de securitate convenite de preşedinţii [SUA] Joe Biden şi [Rusiei] Vladimir Putin. Suntem în strânsă consultare cu partenerii noştri cu privire la modul în care vom proceda pe viitor.” – a spus ea.

În contextul acestui fapt, Psaki, în special, a amintit de contactele şefului Departamentului de Stat Anthony Blinken cu colegii săi în marja întâlnirii miniştrilor de externe ai ţărilor G7 de la Liverpool de weekendul trecut. „Secretarul de stat adjunct al SUA pentru afaceri europene şi eurasiatice, Karen Donfried, tocmai a fost la Kiev pentru a se întâlni cu liderii ucraineni şi pentru a reafirma angajamentul SUA faţă de suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei şi pentru a discuta calea de urmat. Ea se află astăzi la Moscova pentru a se întâlni cu liderii ruşi pentru a comunica temerile cu privire la acumularea forţelor ruse în jurul Ucrainei, precum şi pentru a discutăm situaţia direct cu oficiali de rang înalt ai Federaţiei Ruse, subliniind angajamentul nostru de a ajuta la rezolvarea conflictului din Ucraina”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Casei Albe.

Potrivit lui Psaki, obiectivul SUA „rămîne să urmeze o cale diplomatică” care ar duce la deescaladare.

Casa Albă consideră că este un semn bun să continue discuţiile cu Federaţia Rusă şi UE cu privire la Ucraina. Comentând situaţia din jurul discuţiilor dintre Moscova, Bruxelles, Washington şi Kiev, ea a menţionat: „Acesta este un semn bun că aceste contacte şi consultări diplomatice continuă, inclusiv cu liderii şi oficialii ruşi, cu partenerii noştri ucraineni şi europeni”.

Psaki a întrebat dacă partea americană a primit vreun semnal de la Rusia cu privire la retragerea trupelor de la graniţa cu Ucraina. "Urmărim îndeaproape acest lucru (situaţia de la frontieră). Nu am informaţii despre asta", a spus ea.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe, vorbind despre rachetele ruseşti în Europa, a spus că acum nu este momentul să agravăm situaţia. Aşa că ea a comentat cuvintele ministrului adjunct de externe rus Serghei Riabkov despre posibilitatea dislocarii de rachete capabile să transporte focoase nucleare în Europa, întrucât Moscova consideră că NATO are astfel de planuri.

"Am vorbit despre importanţa detensionării şi a diplomaţiei. Acum nu este momentul să luăm măsuri care să ducă la rezultatul opus. Prin urmare, rămânem concentraţi pe diplomaţie, pe interacţiunea cu partenerii noştri din NATO, pe interacţiunea cu Europa şi pe interacţiunea cu Ucraina şi Rusia." , - a spus ea.

"Voi repeta că NATO este o alianţă defensivă. În acest sens, nimic nu s-a schimbat, în ciuda retoricii Rusiei sau a altor lideri din întreaga lume", a spus purtătorul de cuvânt.

Potrivit lui Riabkov, dacă SUA şi NATO nu răspund cererilor Rusiei privind acordarea unor garanţii de securitate, acest lucru ar putea duce la o nouă rundă de confruntare. În cazul unei alte runde de confruntare, a subliniat el, astfel de mijloace pot apărea de la Moscova. Viceministrul de Externe al Federaţiei Ruse a mai spus că propunerile Rusiei privind contra-moratoriile privind desfăşurarea rachetelor cu rază medie şi mai scurtă de acţiune (INF) în Europa rămân în vigoare, iar ţările occidentale nu ar trebui să le respingă.

Anterior, preşedintele rus Vladimir Putin a cerut NATO să înceapă negocieri de fond cu scopul de a oferi Rusiei garanţii de securitate fiabile şi pe termen lung. Preşedintele Federaţiei Ruse a clarificat că tocmai garanţiile legale sunt cele de care are nevoie Rusia, deoarece colegii occidentali în anii anteriori nu şi-au îndeplinit obligaţiile orale respective.

Pe 7 decembrie, Putin şi preşedintele american Joe Biden au purtat discuţii prin video. Aceştia au convenit să îi instruiască pe reprezentanţii lor să iniţieze consultări de fond pe probleme sensibile. Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al liderului rus, a declarat anterior reporterilor că Moscova va transmite garanţii de securitate Statelor Unite prin canale diplomatice în această săptămână.