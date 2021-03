Joe Biden, la prima conferinţă de presă de la învestire: SUA trebuie „să tragă la răspundere China pentru a respecta regulile”. Avertismente pentru Phenian

Biden a declarat joi, la prima sa conferinţă de presă de la preluarea mandatului de preşedinte, că în curând va invita „o alianţă de democraţii” pentru a discuta despre viitor.

„Luna aceasta, şi aparent am atras atenţia Chinei, dar nu de asta am făcut-o, m-am întâlnit cu aliaţii noştri şi am discutat despre cum vom trage la răspundere China în regiune. Australia, India, Japonia şi Statele Unite, aşa-numitul careu. Pentru că trebuie ca democraţiile să lucreze împreună. Nu peste mult timp, voi invita o alianţă de democraţii să vină aici pentru a discuta despre viitor şi vom face să fie clar, pentru a gestiona lucrurile acestea, că vom trage la răspundere China pentru a respecta regulile”, a declarat el de la Casa Albă.

Tariful pentru maoritatea bunurilor livrate din China în SUA este în medie de 19%, de peste şase ori mai mare decât înainte ca războiul comercial să înceapă în 2018, potrivit Peterson Institute for International Economics, citat de CNN. Importatorii americani plătesc aceste taxe.

Din cauza acestora, preţurile pentru diverse obiecte şi bunuri, dar şi materiale folosite în fabricile americane au crescut.

Potrivit US Customs and Border Protection, tarifele pe bunurile fabricate în China au costat importatorii americani, până în prezent, peste 82 de miliarde de dolari.

Joe Biden a vorbit şi despre persistenta problemă a drepturilor omului care afectează China.

„Americanii preţuiesc noţiunea de libertate. America preţuieşte drepturile omului. Nu ne ridicăm mereu la aşteptările noastre, dar este un sistem de valori... Şi atâta timp cât tu şi ţara ta continuaţi să încălcaţi drepturile omului în mod flagrant, vom continua, neînduplecat, să atragem atenţia lumii şi să spunem clar ce se întâmplă”.

Luni, SUA au anunţat sancţiuni în cazul a doi oficiali chinezi pentru „abuzuri grave asupra drepturilor omului” în cazul uigurilor musulmani, acţiune coordonată cu aliaţi precum Uniunea Europeană, Canada şi Marea Britanie, care au impus sancţiuni aceloraşi persoane, dar şi altora.

Preşedintele american a avertizat că vor exista „răspunsuri” dacă Phenianul va continua să lanseze rachete balistice

Remarca lui a venit după ce joi Coreea de Nord a lansat două astfel de rachete în Marea Japoniei. În conformitate cu rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU, Phenianul are interdicţie privind testarea de rachete balistice, considerate arme de ameninţare. Japonia şi Coreea de Sud au condamnat testul care a avut loc la două zile după ce, aparent, Coreea de Nord a lansat două rachete non-balistice în Marea Galbenă. „Ne consultăm cu aliaţii şi partenerii noştri şi vor exista răspunsuri dacă aleg să ia amploare. Vom răspunde în consecinţă”, a spus Biden. Preşedintele a spus că este de acord cu avertismentul făcut de Barack Obama, când a părăsit Casa Albă în 2016, că cea mai mare problemă şi ameninţare de politică externă o reprezintă Coreea de Nord. Biden a adăugat că este de asemenea „pregătit pentru o anumită formă de diplomaţie, dar trebuie să fie condiţionată de rezultatul final al denuclearizării”. „Asta facem acum, ne consultăm cu aliaţii”. Oficialii japonezi au spus că cele două rachete au fost lansate joi, după ora locală 07:00. Ele au zburat 420 de kilometri, respectiv 430 de kilometri, înainte de a se prăbuşi în apele din afara zonei exclusive a Japoniei. Nu au fost provocate pagube. Cel mai recent Coreea de Nord a lansat rachete balistice anul trecut, când relaţiile dintre fostul preşedinte Donald Trump şi liderul Kim Jong-un stagnau.

Despre migraţie: Trimitem înapoi marea majoritate a familiilor care vin. Negociem cu Mexicul să le preia

Joe Biden a declarat joi, că cele mai multe dintre familiile care trec graniţa de sud a Statelor Unite sunt trimise înapoi şi că sunt în curs negocieri cu Mexicul pentru a le prelua. El a subliniat că doar copiilor neînsoţiţi le este permis să rămână pe teritoriul american.

Biden şi-a exprimat speranţa că va putea să facă progrese în cazul problemelor spionoase reprezentate de criza climatică, reforma legii armelor şi imigraţiei, în ciuda opoziţiei republicanilor. El a spus că a fost ales de poporul american pentru a găsi soluţii, nu pentru a divide.

„Am fost angajat să rezolv probleme, nu să creez diviziuni”, a adăugat el.

Legat de imigraţie şi atacurile armate, probleme cu care SUA se confruntă de multă vreme, el a spus: „Republicanii trebuie să se hotărască dacă vor ajuta cu noua legislaţie”.

Sub un ordin emis din cauza pandemiei, preşedintele Donald Trump a decis ca orice persoană descoperită că trece graniţa de sud a SUA va fi întoarsă din drum. Biden a păstrat această politică, însă a modificat-o în sensul că permite intrarea pe teritoriu a migranţilor minori neînsoţiţi în timp ce solicitările lor de imigraţie sunt procesate.

Schimbarea a dus la existenţa acum a peste 17.000 de copii migranţi, majoritatea din America Centrală, în custodia SUA de-a lungul graniţei sudice.

Criza umanitară în creştere devine, rapid, primul scandal al preşedinţiei lui Biden şi ameninţă să întreruă priorităţile sale.

Biden a explicat faptul că este „ciclic” ceea ce se întâmplă acum la graniţă - numărul creşte mereu în primăvară, înainte ca temperaturile mari de vară să vină.

Este posibil însă ca anul acesta valul de migranţi să fie mai mare decât în alte perioade. Peste 100.000 de oameni au fost reperaţi luna trecută, cu 24.000 mai mulţi decât în februarie 2019.

Cât priveşte minorii neînsoţiţi, numărul copiilor arestaţi la granită în martie îl va depăşi cel mai probabil pe cel înregistrat în mai 2019, când aproximativ 11.400 au fost arestaţi, potrivit unor date guvernamentale analizate de CNN.

Preşedintele a mai spus că o majoritate „copleşitoare” a celor care trec graniţa este „trimisă înapoi”.

„Zeci de mii de oameni care au peste 18 ani şi oameni singuri, care vin pe rând, au fost trimişi înapoi acasă. Trimitem înapoi marea majoritate a familiilor care vin. Încercăm să rezolvăm acum cu Mexicul disponibilitatea de a prelua aceste familii înapoi. Dar asta se întâmplă. Ei nu trec graniţa”, a mai spus Biden. „Iar în cazul celor care o fac şi care sunt copii neînsoţiţi, încercăm rapid să punem în aplicare ce a fost demontat, cum am spus”, a făcut el referire la acţiunile lui Trump.

Biden a subliniat că în prezent sunt duse negocieri cu preşedintele Mexicului pentru a primi înapoi familiile de migranţi.

„Singurii oameni pe care nu îi vom lăsa să stea acolo singuri, de cealaltă parte a Rio Grande, fără ajutor, sunt copiii”, a explicat preşedintele.

El a spus că unitatea de la graniţa Texasului care adăposteşte copii migranţi oferă condiţii „complet inacceptabile”, că nu va permite ca aceşti minori să moară de foame şi le-a promis jurnaliştilor că le va fi permis accesul în acest tip de centre.

Joe Biden a afirmat că situaţia de la graniţa cu Mexicul deja se îmbunătăţeşte şi a promis că va fi mult mai bună în curând.