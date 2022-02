Fostul consilier a patru dintre preşedinţii SUA: „Putin este un lider total diferit faţă de toţi liderii pe care i-am întâlnit” EXCLUSIV

Celebrul geostrateg american Harald Malmgren (86 ani), omul care a consiliat de-a lungul timpului patru preşedinţi ai SUA, a atins, într-un interviu acordat ziarului „Adevărul”, câteva dintre cele mai fierbinţi ale momentului în politica externă mondială şi europeană.

El a vorbit despre Vladimir Putin, cu care s-a întâlnit de mai multe ori, despre conflictul Rusia-Ucraina, dar şi despre situaţia tensionată din zona Mării Negre. Mai mult decât atât, Malmgren a analizat importanţa şi vulnerabilitatea României în regiune.

Adevărul: V-aţi întâlnit cu Vladimir Putin de mai multe ori. Dacă ar fi să îl descrieţi în câteva fraze, care ar fi acele fraze?

Harald Malmgren: Am vorbit cu Vladimir Putin de mai multe ori în 1992 şi 1993. Aşa cum l-am cunoscut atunci, era un om foarte inteligent, atent la detalii şi la interlocutorii săi. Un om care asculta şi participa cu interes şi cu intensitate la discuţiile despre geopolitică. Modul în care vorbea şi gândea arătau clar că era hotărât ca într-o zi să devină preşedintele Rusiei. Îşi dorea să fie lider.

Care a fost prima impresie pe care v-a lăsat-o Vladimir Putin?

Când l-am întrebat despre viziunea sa, mi-a vorbit mult despre istorie, în special despre Petru cel Mare şi rolul său în nord-estul Rusiei şi relaţiile sale cu Europa, în special ţările central-europene. Putin încearcă să recreeze cumva regiunile din vremea lui Petru cel Mare.

Cât de greu este de descifrat Vladimir Putin?

Vladimir Putin gândeşte ca un maestru de şah care este capabil să joace mai multe partide de şah simultan. Iar asta se vede şi în modul în care gândeşte şi acţionează la ora actuală din punct de vedere geostrategic. Vladimir Putin îşi poate schimba mai multe puncte din agendă în acelaşi timp. Vladimir Putin are o memorie fantastică. Este un lider total diferit faţă de toţi liderii pe care i-am întâlnit şi cu care am vorbit în cariera mea. Şi, credeţi-mă, am cunoscut mulţi lideri din Europa şi de pe glob.

„România poate deveni un centru industrial de primă mărime în Europa Centrală şi de Est”

România are o poziţie-cheie din punct de vedere geostrategic în regiunea Mării Negre. Cum vedeţi rolul României în contextul conflictului Rusia-Ucraina şi în viitor?

În acest moment, România nu este în centrul atenţiei privind acest conflict. Însă România are categoric un rol crescut în regiune. Cred că România poate deveni un centru industrial de primă mărime în Europa Centrală şi de Est. Iar aici contează mult şi poziţia României, care este de exemplu mult mai aproape de Asia comparativ cu Germania. România are un potenţial uriaş. Cred că industria Franţei şi a Germaniei o să scadă şi din cauza graficelor demografice. China va fi un competitor foarte mare pentru Germania şi Franţa pe multe pieţe. Europa Centrală şi de Est va avea un rol mult mai important în următorii 25 de ani. Revoluţia industrială va schimba multe, iar România va fi unul dintre beneficiarii acestor schimbări.

României i-a luat ceva timp să se refacă după lungul regim dictatorial al lui Ceauşescu. Iar liderilor din Vest şi din America le-a luat ceva timp să înţeleagă nu România trecutului, ci România viitorului.

Cât de vulnerabilă şi de importantă este România în regiunea Mării Negre în opinia dumneavoastră?

România este clar un ”hotspot” în regiune. Însă România nu are o forţă navală mare şi nu reprezintă o ameninţare pentru Rusia. Cred că dacă România nu va deveni prea agresivă în ceea ce priveşte Marea Neagră, nu va deveni o parte controversată a ambiţiilor Rusiei.

Cât de diferită este Rusia de azi comparativ cu URSS din timpul Războiului Rece? Sunt similitudini?

În timpul URSS, puterea era centrată pe Partidul Comunist. Acum, puterea este centrată pe oligarhii ruşi din industrie. Putin şi-a creat o reţea politică. La ora actuală, în Rusia la putere e un altfel de grup de oameni care au interese economice. Iar aceşti oameni lucrează cu politicieni selectaţi.

Ce finalitate previzionaţi pentru conflictul Rusia-Ucraina?

Din păcate, este foarte greu de spus. Cred că din punct de vedere politic ar fi problematic pentru Putin să ocupe Ucraina. Şi cred că i-ar fi în special foarte greu în Kiev, unde oamenii sunt foarte diferiţi din toate punctele de vedere, inclusiv ca mentalitate, faţă de restul Ucrainei. Cred că Putin va fi cumva precaut. Nu ar fi deloc confortabilă pentru Putin o confruntare cu NATO. Rămâne de văzut dacă Putin va alege o abordare diplomată a problemei sau vor fi schimburi disparate de focuri în diferite zone. Nu cred că ar fi în interesul lui Putin să se ajungă la un conflict armat în vestul Ucrainei.

Aţi fost consilier pentru preşedinţii Kennedy, Johnson, Nixon and Ford. Cum i-aţi caracteriza pe cei patru preşedinţi americani cu care aţi lucrat?

Preşedintele John Fitzgerald Kennedy se pricepea extraordinar de bine să vorbească, să ţină discursuri. Era un om cu o viziune foarte bună, însă nu avea multă experienţă. Însă după primul an ca preşedinte a căpătat o inteligenţă strategică specială.

Lyndon Johnson a fost un politician foarte puternic şi foarte implicat peste tot. Cred că a fost cel mai puternic politician pe care America l-a avut ca lider, însă a fost o problemă certă privind gestionarea războiului din Vietnam. Lyndon Johnson nu avea ambiţii să cucerească lumea, ci să îmbunătăţească viaţa americanilor de rând.

Nixon a fost un preşedinte total diferit faţă de predecesorul său. Nu îl cunoşteam până când mi-a cerut să îi fiu consilier la Casa Albă. Am dezvoltat o relaţie specială cu Nixon. Din păcate, problemele interne, în frunte cu Watergate, l-au făcut să demisioneze.

Legat de Gerald Ford, impresia generală a fost că nu ar fi fost un preşedinte important. Însă eu l-am considerat altfel, un om modest şi care era foarte conştient legat de ce ştia şi ce nu ştia. Gerald Ford a ştiut mereu să îşi aleagă oameni capabili. Pentru mine, Gerald Ford a fost un preşedinte mai bun decât l-a judecat istoria.

Cine este Harald Malmgren

Absolvent summa cum laude al Universităţii Yale în 1957, Harald Malmgren (86 ani) este şi doctor în filosofie la Oxford, titlu obţinut în 1962. În perioada 1961-1962, Harald Malmgren a predat la Universitatea Cornell. În vara lui 1962, mai mulţi înalţi oficiali de la Casa Albă şi Pentagon l-au invitat să se alăture echipei preşedintelui John Fitzgerald Kennedy. La Washington D.C., Harald Malmgren a fost şi un apreciat consilier al lui Robert McNamara, secretarul Apărării.

În 1964, consilierul pentru Securitate Naţională al preşedintelui Lyndon Johnson l-a cooptat în echipa administraţiei de la Casa Albă, fiind asistent special pentru negocieri comerciale. Timp de doi ani, între 1967 şi 1969, Harald Malmgren a fost profesor de economie la universitatea Johns Hopkins.

În 1971, preşedintele Richard Nixon l-a desemnat pe Harald Malmgren consilier special pentru politica economică internaţională. Când preşedintele Gerald Ford a venit la Casa Albă în 1974, l-a numit pe Harald Malmgren consilier special pe probleme de securitate globală şi economică.

Ulterior, Harald Malmgren a continuat să fie un apreciat expert la nivel internaţional. În 1977 a fondat Grupul Malmgren, ce asigură consultanţă economică internaţională pentru corporaţii şi bănci de top de pe glob. Reputatul geostrateg a fost printre altele consilier şi pentru fostul prim-ministru japonez Takeo Fukuda şi Helmut Schmidt, fost cancelar al Germaniei.

