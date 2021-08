Donald Trump, huiduit de susţinători după ce le-a recomandat să se vaccineze împotriva COVID-19 VIDEO

Cred total în libertăţile individuale, însă trebuie să faceţi ceea ce trebuie. Vă recomand să vă vaccinaţi”, a spus Trump, conform Business Insider.

Fostul preşedinte le-a spus apoi susţinătorilor săi că vaccinurile sunt „bune” şi i-a încurajat încă o dată să se imunizeze. Sugestia a fost întâmpinată cu huiduieli, după cum se poate vedea într-un videoclip distribuit pe reţelele de socializare.

LOL Trump told his slime to get vaccinated and they booed him. #YouCantVaccinateAgainstMobs pic.twitter.com/BOkaYfbUNw