Cine este James Vasquez, voluntarul american care a distrus şapte tancuri într-o zi. Ruşii au lansat zvonul că este mort VIDEO

Unul dintre cei mai cunoscuţi este James Vasquez, un fost sergent în armata SUA care a luptat anterior în Irak şi Vietnam, conform site-ului de ştiri militare Sofrep.

Potrivit sursei citate, acesta şi-a lasat compania de amenajări, soţia şi copilul în America şi s-a înrolat la începutul lunii martie. Datorită experienţei sale, James a fost trimis, alaturi de alţi americani, în primele randuri ale bătăliei cu ruşii, cea din preajma Kievului.

Vasquez şi-a documentat bine luptele pe contul de Twitter pe care şi l-a deschis când a mers să se înroleze, acolo unde are aproape 270.000 de urmăritori, având însă grijă să posteze la cateva zile după pentru a nu putea fi identificat cu ajutorul geolocaţiei.

Alaturi de unitatea sa, soltatul a reuşit să provoace mari pierderi ruşilor. Unul dintre filmuleţe îl arată după o bătălie în care el şi camarazii săi au reuşit să distrugă 7 tancuri şi blindate ruseşti, pe care le-a filmat arzând.

Soldatul american a devenit atat de suparător pentru ruşi încât aceştia au lansat zvonul că bărbatul ar fi murit în luptă, informaţie falsă preluată de mai multe instituţii de presă din lumea întreagă.

„Ma duc să-mi răzbun moartea”, a scris în replică americanul, tot pe Twitter.

Valoarea lui Vasquez pentru armata ucraineană nu e dată doar de prestaţia sa în luptă, ci şi de faptul că reuşeşte să strângă sume mari din donaţii cu ajutorul prezenţei sale în social media.

James Vaquez a intrat în luptă după ce a vazut brutalitatea intervenţiei ruse. „Nu pot doar să mă uit la TV, merg să-i ajut pe oamenii ăştia”, i-a spus Vasquez soţiei sale.

El a scris pe Twitter după ce a ajuns în Ucraina: „E ca şi cum aş fi într-o călatorie grozavă şi periculoasă”.

Într-un alt tweet, Vasquez a spus că nu a putut dormi în aşteptarea luptei cu forţele ruseşti.

Ok…. Before anyone writes the same old geolocation nonsense, just know this pic is 6 days removed from that location. Now I’ll sit back and wait for people still talk about OPSEC because they look at pictures and don’t read pic.twitter.com/AYSD1isNIT