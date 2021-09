Cifre dramatice în SUA: Bilanţul deceselor COVID-19, la un pas să îl depăşească pe cel al victimelor gripei spaniole

Impactul pandemiei COVID-19 este cu atât mai mare cu cât numărul mare de decese vine într-o epocă şi realitate în care există numeroase instrumente moderne medicale, dar nu numai, de combatere a răspândirii bolii COVID-19, transmite agenţia DPA citată de Agerpres.

În cursul serii de duminică, bilanţul deceselor provocate de SARS-CoV-2 în Statele Unite ale Americii a ajuns la 673.763 de victime, potrivit Johns Hopkins University. Pandemia de gripă spaniolă, izbucnită în timpul Primului Război Mondial, a provocat aproximativ 675.000 de decese. Astfel, până în cursul serii de luni, numărul persoanelor decedate din cauza COVID-19 ar putea ajunge să fie mai mare decăt cel al persoanelor decedate din cauza gripei spaniole.

Însă, ratele deceselor în cele două pandemii sunt la o diferenţă foarte mare - cea din cadrul pandemiei COVID-19 este de 1 la 150 de reziodenţi (la o populaţie de aproximativ 330 milioane de persoane) iar cea din cauzată de pandemia gripei spaniole este 1 la 500 de rezidenţi (la o populaţie de aproximativ 100 milioane de persoane).

„Faptul că decesele au crescut brusc la sfârşitul lui 2020, la nouă luni după ce pandemia a ajuns în Statele Unite, cu cel mai mare bilanţ zilnic înregistrat la începutul lunii ianuarie 2021, reprezintă probabil cea mai descurajantă comparaţie din istoria înregistrărilor medicale. Am ignorat lecţiile din 1918 şi nu am ţinut cont de avertismentele emise în primele luni ale acestei pandemii. Nu vom şti niciodată cât de multe vieţi am fi salvat dacă am fi tratat această ameninţare cu mai multă seriozitate”, a declarat E. Thomas Ewing, istoric Virginia Tech, pentru The Washington Post.