Biden, „preocupat” de continuarea exerciţiilor militare chineze în preajma Taiwanului, însă nu aşteaptă o escaladare

„Nu sunt îngrijorat, ci preocupat de faptul că ei se agită atâta. Nu cred să facă mai mult decât sunt pe cale să facă”, declară el unor jurnalişti.

REPORTER: How worried are you about the situation in Taiwan?



BIDEN: ... I'm not worried, but I'm concerned that they're [China] moving as much as they are. But I don't think they're going to do anything more. pic.twitter.com/mWuCeXmV4G