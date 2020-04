„OMS, adică Organizaţia Mondială a Sănătăţii, primeşte sume enorme de bani din partea SUA. Noi plătim cea mai mare parte din banii lor. Au criticat şi au fost în dezacord cu interdicţia de călătorie (pentru cetăţenii chinezi, n.n.) pe care am dat-o. Şi au greşit. S-au înşelat în ce priveşte multe lucruri. Aveau multe informaţii din vreme şi nu au vrut, par să fie foarte centraţi pe China. Vom suspenda banii cheltuiţi pentru OMS.“ - a spus Trump, revenind imediat asupra ameninţării, precizând că încă nu a decis nimic şi că problema este în analiză „dar căutăm să închidem finanţarea“.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?