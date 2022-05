Un deputat rus propune răpirea unui ministru NATO pentru a fi interogat: „Cum ar fi să se trezească la Moscova?”

Deputatul a fost ales pentru prima dată în parlamentul rus în 1993 şi în prezent este membru al partidului Rusia Unită al preşedintelui rus Vladimir Putin. El a afirmat că livrările de arme occidentale în Ucraina reprezintă o ameninţare directă pentru Rusia şi ar putea necesita reevaluarea de către Moscova a obiectivelor sale militare.

„Ştiţi, poate e un scenariu fantezist pe care am început să îl gândesc ... că în viitorul apropiat, la un moment dat, un ministru de război al unei ţări NATO se va duce cu trenul la Kiev pentru a vorbi cu [preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski]”, şi-a început Morozov explicaţiile la emisiunea „60 de minute” difuzată de postul de stat Rossiya-1, scrie Hotnews.

„Dar el nu ar ajunge acolo. Şi s-ar trezi undeva în Moscova”, a propus el. Oleg Morozov a fost întrebat dacă se referă cu adevărat la răpirea unui ministru, iar acesta a spus că „da”.

What sort of things do you daydream about? Russian State Duma deputy Oleg Morozov fantasizes about kidnapping foreign government officials when they're heading to Kyiv to meet up with Volodymyr Zelensky. Morozov thinks it's not far-fetched and might start happening very soon. pic.twitter.com/pU1wOi7unm