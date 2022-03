16 millions d'euros pour de "l'aide humanitaire de première nécessité". Articles médicaux et de protection civile essentiels par l’intermédiaire du mécanisme de protection civile de l’Union.

5 000 casques militaires, 14 véhicules blindés, 10 000 tonnes de carburant, 1 000 lance-roquettes antichars et 500 missiles sol-air Stinger.

17,5 millions d'euros d'aides humanitaires, 10 000 casques et 100 000 litres de carburants. Articles médicaux et de protection civile essentiels par l’intermédiaire du mécanisme de protection civile de l’Union.

Articles médicaux et de protection civile essentiels par l’intermédiaire du mécanisme de protection civile de l’Union.

Soutien logistique militaire. Livraison de 16 avions de chase Mig-29 et 14 avions d'attaque au sol Su-25.

Articles médicaux et de protection civile essentiels par l’intermédiaire du mécanisme de protection civile de l’Union.

Paquet de 16 millions d'euros : armes et équipement de protection d'infanterie, fusils et mitrailleuses.

200 millions de couronnes d'aide humanitaire ainsi que d'équipements civils et un hôpital mobile. Articles médicaux et de protection civile essentiels par l’intermédiaire du mécanisme de protection civile. de l’Union

20 tonnes d’aides essentiellement et du matériel médical. Articles médicaux et de protection civile essentiels par l’intermédiaire du mécanisme de protection civile de l’Union.

1 370 lance-grenades antichars, des mitrailleuses légères et 700 000 munitions de fusils et de mitrailleuses.

351 000 d'euros d’aide aux résidents de l’est de l’Ukraine. 200 sacs de couchage, 200 lits de camp, quatre générateurs diesel et six systèmes de chauffage de tente.

25 000 colis (nourriture sèche, équipement médical, équipement personnel, munitions, missiles javelots et de munitions anti-aériennes).

100 civières et du matériel pour deux postes de soins médicaux d'urgence.

2 000 casques, 2 000 gilets pare-balles, 2 500 fusils d'assaut, 150 000 cartouches pour les fusils d'assaut, 1 500 canon antichars à un coup et 70 000 paquets de rations de combat.

France

30 tonnes de matériel militaire, notamment des équipements défensifs (des casques, des gilets pare-balles, des équipements de déminage).