Război în Ucraina. Ce armă misterioasă foloseşte Rusia pentru a păcăli apărarea anti-rachetă ucraineană VIDEO

Oficialii serviciilor secrete americane au descoperit că barajul de rachete balistice lansate de Rusia în Ucraina conţine o surpriză: momeli care păcălesc radarele de apărare antiaeriană şi păcălesc rachetele care caută căldura, scrie New York Times.

Dispozitivele au fiecare aproximativ 30 de cm lungime, forma unei săgeţi şi sunt albe cu o coadă portocalie, potrivit unui oficial american de informaţii. Acestea sunt eliberate de rachetele balistice cu rază scurtă de acţiune Iskander-M pe care Rusia le trage din lansatoarele mobile de peste graniţă, a spus oficialul, atunci când racheta simte că a fost vizată de sistemele de apărare aeriană.

Fiecare momeală este plină de electronice şi produce semnale radio pentru a bruia sau păcăli radarele inamice care încearcă să localizeze Iskander-M şi conţine o sursă de căldură pentru a atrage rachetele care o vizează.

This is an unidentified munition currently being found in Ukraine. At the moment an official identification has not been made. Any additional images, technical information or identification is very much appreciated: https://t.co/dtWwdIJaV3 pic.twitter.com/p2lWFeljYd