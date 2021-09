Opoziţia rusă protestează împotriva  „fraudelor colosale” de la alegerile pe care Vladimir Putin le consideră o „victorie convingătoare” VIDEO

Lideri din cadrul Partidului Comunist au susţinut discursuri într-o Piaţă Puşkin înţesată, în faţa unei mulţimi compacte şi calme, denunţând un scrutin „furat”, potrivit unui corespindent AFP la faţa locului.

Vladimir Putin a salutat, sâmbătă, o ”victorie convingătoare” şi a apreciat că democraţia rusă se consolidează, la o întâlnire cu liderii celor cinci partide care au obţinut mandate în Parlament.

Valeri Raşkin, prim-secretarul filialei Partidului Comunist la Moscova, a apreciat că Partidul lui Putin ”Rusia Unită a furat mandate de deputat”.

El a denunţat, în faţa mulţimii, ”o fraudă electorală colosală la Moscova”.

Pushkin Square now. Communist Party supporters protesting the official election results. #Moscow pic.twitter.com/rYyjGF4XeX