O „bombă cu viruşi“ poate fi detonată de Putin în goana lui de a face din Rusia o putere economică „polară“

De unde ar putea să vină următorul virus ucigaş? Din solul şi rocile îngheţate din Siberia, răspunde biologul francez, Jean-Michel Claverie. În 2014 - 2015, acest cercetător de la Universitatea din Aix-Marseille, a demonstrat împreună cu soţia sa, Chantal Abergel, faptul că virusuri vechi chiar şi de 30 000 de ani şi-au conservat în întregime puterea infecţioasă. Virusurile au fost exhumate din Iacuţia, o republică a Federaţiei Ruse şi situată în Siberia orientală, adică din una dintre cele mai friguroase zone de pe glob unde pământul rămâne congelat pe întreaga durată a anului, indiferent de anotimp. Aceste virusuri au “dormit” liniştiţi în solul îngheţat, în permafrost.

Virusuri ce au coabitat cu omul din Neanderthal

„Analizând toatre straturile unde se regăseau, am dedus că au coabitat cu omul din Neanderthal“, explică cei doi cercetători şi cofondatori ai Laboratorului de informaţie geonomică şi structurală din Marsilia. Este un laborator format din patru pereţi şi nicio ferestră dar analizele acestor doi cercetători sunt pe cale să bulverseze tot ce se ştia până acum despre virusuri. Glumind, cei doi şi-au demit spaţiul de muncă în «sala back to the future» - «înapoi în viitor».

Solul îngheţat din Marele Nord constituie un formidabil congelator pentru bacterii şi virusuri. Unele sunt vechi de zeci de mii de ani şi s-ar putea reactiva şi elibera ca urmare a încălzirii globale şi a intervenţiilor industriale, în Siberia în special, spun specialiştii. Unele virusuri au fost reactivate. Chiar dacă sunt extrem de vechi, au fost capabile să infecteze amibe – un animal microscopic inofensiv pentru om.

„Congelatorul“ perfect

„Permafrostul, în straturile cele mai profunde, care pot coborî până la 1,5 km, este un congelator fantastic ce conservă intactă materia organică ce datează chiar şi de mai bine de un milion de ani. O magmă ce dormitează în condiţii de conservare ideale: o temperatură cuprinsă între zero şi minus 10 grade, nu există umiditate, apă, lumină ori oxigen. Dacă puneţi un iaurt în permafrost va fi bun şi peste 40.000 de ani”, explică pentru RFI Jean-Michel Claverie. „Permafrostul este un sol îngheţat ce are aşadar o temperatură mult inferioară temperaturii la care îngheaţă apa şi deci nu există apă în acest mediu ce permite de altfel prezervarea a numeroase organisme, cele mai multe unicelulare, microbi diverşi.

Aşadar, toţi aceşti microbi prinşi în acest pământ sunt foarte bine conservaţi – este vorba de ciuperci microscopice şi de virusuri. Ceea ce am descoperit deja de câţiva ani este că virusuri ce au chiar şi undeva între 30.000 – 40.000 de ani, din Neanderthal, pot fi aduşi la viaţă şi reactivaţi chiar dacă au trecut atât de mult timp“. Cercetătorul explică faptul că pericolul vine şi din schimbările de climă dar şi din faptul că oamenii ajung mai nou în locuri total neexplorate până acum.

Preşedintele Vladimir Putin nu s-a ascuns niciodată că îşi doreşte să facă din Rusia o putere economică „polară“. Acum că este accesibilă chiar şi 9 luni pe an calea maritimă, gheaţa nu mai blochează accesul vapoarelor, acestea vor putea traversa întreaga coastă a Extremului Orient iar astfel devin posibile forajele miniere în zonă. Iar dacă vor fi deschise aceste explorări miniere, pericolul este imens, este o dinamită, conchide cercetătorul francez. Căci, pentru virusuri total necunoscute nu există niciun tratament.