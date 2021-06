O altă otrăvire pusă pe seama echipei speciale a FSB: cea a poetului Dmitri Bikov, opozant al regimului Putin

Primele dovezi documentare ale faptului că Bikov a fost urmărit de ofiţerii FSB din echipa de otrăvire multifuncţională datează din 20 mai 2018, cu mai puţin de un an înainte de presupusa sa otrăvire. În acea zi, la 9:35 a zburat de la Moscova la Ufa. El vizita oraşul pentru a susţine o prelegere copiilor şi părinţilor lor despre o carte.

Bikov a avut trei agenţi pe urmele sale, dintre care doi - Vladimir Paniaev şi Ivan Osipov - s-au aflat şi în preajma lui Aleksei Navalnîi înainte să fie otrăvit anul trecut, potrivit Bellingcat.

Agenţii FSB (fostul KGB) provin din două unităţi ale serviciului, şi anume agenţi operativi din departamentul împotriva extremismului şi specialişti în arme chimice de la Institutul Criminalistic al FSB.

În ciuda obiectivelor non-subversive ale acestei călătorii, doi membri ai departamentului anti-extremism al FSB au fost umbra lui Bikov la Ufa şi au călătorit în acelaşi avion. Cei doi agenţie FSB au fost Vladimir Paniaev, care călătorea sub numele său real, şi Valeri Sukharev, care a călătorit sub sub acoperire cu numele de Nikolai Gorokov.

Ivan Osipov este ofiţer FSB decorat, care, potrivit legăturilor sale şi istoricului convorbirilor telefonice, lucrează la Institutul Criminalistic al FSB, mai mulţi cunoscuţi de-ai săi îl aveau în agendă ca "Doctorul Ivan".

. Cele mai multe apeluri telefonice dinainte de otrăvirea lui Alexei Navalnîi au fost către alţi ofieri ai institutului, altele au fost către agenţi de la departamentul împotriva extremismului din FSB, iar o mică parte din ele către cercetători de la Institutul Signal, care are legături cu dezvoltarea agenţilor neurotixici (Navalnîi a fost otrăvit cu Novicioc).

Călătoriile "echipei de otrăviri", cum o numeşte Bellingcat, au avut loc între luna mai 2018 şi aprilie 2019 şi au culminat cu un zbor la Novosibirsk pe 12 aprilie 2019, unde au aterizat cu doar câteva ore înaintea lui Dmitri Bikov, care se afla într-un turneu de conferinţe. Doi agenţi ai echipei FSB, călătorind sub identităţi false, au stat pe 13 aprilie în Novosibirsk, unde se afla şi Bikov, iar a doua zi au plecat la Moscova, cu bilete cumpărate în ultimul minut.

Dmitri Bikov a plecat apoi spre Ekaterinburg, iar în ziua următoare spre Ufa. În zbor spre Ufa, lui Bikov i s-a făcut brusc rău, a început să vomite şi şi-a pierdut conştienţa. A stat cinci zile în comă, medicii punând iniţial diagnosticul de edem cerebral şi niveluri mărite de glucoză. A fost pus pe ventilaţie artificială şi tratat simptomatic, inclusiv cu antibiotice împotriva unei "infecţii bacteriene" din sursă necunoscută.

După insistenţe mari ale colegilor săi de la Novaia Gazeta şi în ciuda împotrivirii autorităţilor, Bikov a fost transportat în cele din urmă la un institut neurologic din Moscova, unde s-a trezit pe 20 aprilie 2019. Starea lui s-a îmbunătăţit şi, pe 26 aprilie, a fost externat, deşi cauzele stării sale nu fuseseră identificate.

Documentele de externare atribuie cauza unei infecţii alimentare cu o bacterie neidentificată. Bikov a declarat că medicii care l-au tratat i-au spus că nu au găsit sursa infecţiei. Experţi în arme chimice consultaţi de Bellingcat au confirmat că simptomele prezentate de Bikov pot fi explicate în mod rezonabil prin efectele neurologice ale otrăvirii cu organofosfaţi.

Dmitri Bikov este un cunoscut scriitor, poet şi jurnalist rus. Renumit critic literar, profesor şi satirist, el scrie adesea poezii satirice având ca temă evenimente actuale şi despre regimului politic din Rusia. El este un activist activ al opoziţiei, participând şi organizând proteste anti-guvernamentale şi s-a opus intervenţiei Rusiei în estul Ucrainei şi anexării Crimeei.. La alegerile din 2021 pentru un loc în consiliu de coordonare a opoziţiei, Bikov a primit al doilea cel mai mare număr de voturi după Alekei Navalniî.