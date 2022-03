Cum a fost pusă pe butuci imensa maşinărie de propagandă a lui Putin. Ucraina efectuează „insurgenţă informaţională”

Cu câteva zile înainte ca bombele ruseşti să înceapă să cadă asupra Harkovului, Mariupolului şi Kievului, guvernul ucrainean şi-a mobilizat strategii de comunicare – ştiind că războiul care urmează va fi purtat la fel de mult pe reţelele de socializare, cât şi pe teren.

Odată ce războiul a început, au fost gata să lovească. Conduşi de preşedintele Volodimir Zelenski, un fost comedian cu un talent pentru drama, războinicii informaţionali ai Ucrainei au lansat o ofensivă informaţională totală de o amploare şi intensitate fără precedent, scrie politico.eu.

De la videoclipuri în stil selfie cu Zelenskii care demonstrează că este în viaţă şi sănătos la Kiev până la imagini cu convoai ruseşti bombardate şi soldaţi ucraineni care înregistrează ameninţări la adresa inamicului, campania a urmărit ca invadarea Ucrainei şi rezistenţa locuitorilor acesteia sunt urmarite în întreaga lume.

În ceaţa războiului, acurateţea postărilor şi declaraţiilor pe reţelele sociale este greu de verificat. Însă Ucraina captează atenţia lumii şi dezechilibrează un adversar cunoscut drept un campion mondial al dezinformarii.

„Tribul online” al Ucrainei

Când războiul a devenit inevitabil, ucrainenii erau gata să inunde reţelele sociale cu fluxuri de postări pe Facebook, Twitter şi Instagram, pe lângă un efort concertat de a ajunge la Occident prin servicii de mesagerie, cum ar fi WhatsApp.

Platforma Telegram, între timp, a fost folosită pentru a recruta experţi care pot ajuta în campania digitală a ţării. Numit Armata IT a Ucrainei şi înfiinţat de guvernul ucrainean, acest grup analizează spaţiul de informare al voluntarilor care pot ajuta la editarea videoclipurilor, la crearea de produse criptografice sau la coordonarea atacurilor cibernetice asupra corporaţiilor şi organismelor publice ruse.

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022

„Ucraina construieşte un trib online, aduce oameni alături de ea în această călătorie periculoasă”, a spus Matt Navarra, consultant în reţelele sociale şi fost expert în comunicaţii al guvernului Regatului Unit. „Ajută oamenii să empatizeze cu adevărat şi să înţeleagă cum este situaţia.”

Joia trecută, jurnaliştii occidentali au fost adăugaţi la grupurile oficiale WhatsApp, inclusiv unul operat de Derzhspetszviazok din Ucraina, serviciul special de comunicaţii de stat. Jurnaliştilor din acest grup li se furnizează videoclipuri oficiale preluate de la Ministerul Apărării al Ucrainei şi direcţionate, în timp real, către actualizările reţelelor sociale de pe Facebook şi Twitter. În special, videoclipurile îşi găsesc în curând drumul către profilurile de reţele sociale ale unora dintre cele mai mari organizaţii de ştiri din lume.

„Ucraina îşi alege cu mare atenţie momentele când să activeze şi să amplifice mesajele cheie folosind canalele sale sociale, precum şi formatele – fie că este vorba de videoclipuri, selfie-uri cu preşedintele sau meme”, a spus Navarra. „Asta, pentru mine, este ceea ce funcţionează foarte bine pentru ei.”

Un oficial guvernamental ucrainean care a vorbit cu POLITICO sub anonimat din cauza sensibilităţii strategiei a spus că aceste campanii ale lor în reţelele sociale au fost „uriaşe” şi că încearcă să acopere reţele din Ucraina, Rusia şi întreaga Europă.

„Lucrăm non-stop”, a spus oficialul. „Este epuizant, dar vedem că eforturile noastre dau roade. Occidentul ne ascultă mesajele şi sancţiunile împotriva Rusiei cresc zilnic.”

O nouă diplomaţie globală şi apeluri la Big Tech

Pentru oficialii guvernamentali înalţi, inclusiv pentru preşedinte, a existat o creştere fulminătoare a popularităţii lor online în timpul crizei.

Pe Twitter, Zelenski a trecut de la jumătate de milion de urmăritori înainte de invazie la 4,3 milioane în prezent. Fluxul său este un colaj de eforturi diplomatice, mulţumind liderilor occidentali pentru ofertele lor de ajutor, precum şi oferind actualizări cetăţenilor cu privire la angajamentele cu şefii de stat.

Had a phone conversation with Chancellor @OlafScholz. Spoke about Russia's shelling of residential neighborhoods in Ukrainian cities during peace talks. Emphasized the need to close the sky over 🇺🇦. The work on Ukraine's accession to the #EU needs to be accelerated. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

Ministrul digital al Ucrainei, Mihailo Fedorov , care a trecut de la 2.000 de urmăritori la peste 160.000, se concentrează pe presarea unora dintre cele mai mari puteri economice ale lumii - platformele Big Tech - pentru a ajuta în lupta împotriva războiului informaţional şi la înăbuşirea răspândirii conţinutului rău intenţionat al ruşilor. Una dintre cele mai recente şi mai creative încercări ale sale a fost să le scrie liderilor Apple şi Spotify, îndemnându-i să le permită artiştilor să-şi schimbe coperţile albumelor pentru a arăta solidaritate cu situaţia Ucrainei.

Joint forces of Ukrainian music industry, @mintsyfra and Slukh media appeal to the @AppleMusic and @Spotify leadership. We ask you to allow our artists change their album covers to draw the attention to the bloody war in Ukraine. Let us engage more Russian sane people! pic.twitter.com/5HeiyU940Q March 1, 2022

Un tweet recent al lui Fedorov către fondatorul SpaceX, Elon Musk, a dat roade, magnatul răspunzând apelului său prin livrarea terminalelor de internet prin satelit Starlink pentru ca ţara devastată de război să rămână conectată.

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022

Mesaje de război, speranţă şi tragedie

Profilul oficial Twitter al Ucrainei promovează meme şi mesaje ale eroismului individual sau producând personaje de tipul eroului de război, cum ar fi „ Fantoma Kievului ” – un agent al forţelor aeriene ucrainene care „domină cerul… [devenind] un coşmar pentru piloţii ruşi.

People call him the Ghost of Kyiv. And rightly so — this UAF ace dominates the skies over our capital and country, and has already become a nightmare for invading Russian aircrafts. pic.twitter.com/lngfaMN01I — Ukraine / Україна (@Ukraine) February 27, 2022

Pe Instagram, preşedintele ucrainean are cea mai largă acoperire, adunând peste 13 milioane de urmăritori. Publicând aproape 80 de postări de când Kievul a fost bombardat pentru prima dată joi, contul lui Zelenski combină postări în limba engleză şi ucraineană care strâng în mod regulat peste 1 milion de aprecieri - decupând citate din ultimele sale conferinţe de presă, pe lângă şedinţe foto coordonate profesional, cum ar fi de exemplu unul recent al preşedintelui şi oficialilor ucraineni care semnează o cerere de aderare a ţării la UE.

Contul oficial al Ucrainei il completează cu postări extrem de emoţionante, concepute pentru publicul internaţional, care arată în mod regulat infrastructura civilă distrusă de bombardamentele ruseşti şi apelurile copiilor şi pensionarilor. „Obiectivul aici este să arătăm lumii prin ce trecem”, a spus un oficial. „Că ne confruntăm cu realitatea unei crize umanitare”.

Ralierea frontului de acasă

Pe Facebook, abordarea ucraineană vizează mai mult un public autohton. Contul lui Zelenski este deosebit de activ, postând în medie peste cinci videoclipuri pe zi de la izbucnirea războiului – multe dintre ele clipuri din briefing-uri menite să-i ţinî la curent pe ucraineni şi să le menţină moralul ridicat.

Alţi miniştri din Cabinet par să adopte abordări similare, prim-ministrul Denis Şimihal şi ministrul de externe Dmitro Kuleba creând postări pentru a ridica moralul, variind de la actualizări personalizate cu videoclipuri live până la infografice fulgerătoare.

Acest lucru completează acoperirea guvernului pe YouTube, unde contul „Biroul Preşedintelui” postează în mod regulat clipuri alese cu grijă din briefingurile de presă ale lui Zelenski şi ale altor miniştri – strângând rapid zeci de mii de vizualizări.

Războiul a făcut bine profilului online al Ucrainei. Cu cât Occidentul limitează mai mult prezenţa Kremlinului în reţelele de socializare occidentale, cu atât Kievul are un succes mai mare în a susţine o naraţiune coerentă în jurul realităţii războiului.

Contrar acestui lucru este strategia Rusiei în spaţiul informaţional, care s-a dovedit a fi îngrozitor de inadecvată, scrie politico.eu.

„Modul foarte conservator, demodat, sec şi aproape corporativ al Rusiei de a folosi canalele sociale nu funcţionează deloc”, a spus Navarra. „Lumea îi vede ca pe duşmani.”

Interdicţia de difuzare a mass-media de stat ruse RT şi Sputnik în UE a intrat în vigoare

Interdicţia de difuzare în ţările din Uniunea Europeană (UE) a mass-media de stat ruse Russia Today (RT) şi Sputnik, considerate instrumente de "dezinformare" ale Moscovei în războiul său împotriva Ucrainei, a intrat în vigoare miercuri, după publicarea deciziei în Jurnalul Oficial al UE, informează AFP.

Conţinuturile Sputnik şi canalele RT în engleză, germană, franceză şi spaniolă nu vor mai putea fi difuzate pe reţelele de televiziune şi pe internet, potrivit acestei decizii, pe care fiecare stat membru trebuie să o respecte.

"Vom interzice în UE maşina mediatică a Kremlinului. Media de stat Russia Today şi Sputnik, precum şi filialele lor nu-şi vor mai putea difuza minciunile pentru a justifica războiul lui Putin şi pentru a semăna dezbinarea Uniunii noastre", a declarat duminică preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.