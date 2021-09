Atac armat într-o universitate din Rusia: Cel puţin opt morţi VIDEO

„În jurul orei (locale, n. red.) 11.00, un necunoscut a intrat în campusul Universităţii din Perm şi a deschis focul”, a anunţat instituţia de învăţământ într-un comunicat.

Cel puţin opt persoane au fost ucise în urma atacului armat. Un prim bilanţ al victimelor era de cinci morţi şi şase răniţi.

În imagini distribuite pe reţelele de socializare mai mulţi studenţi pot fi văzuţi sărind pe ferestre pentru a se salva din calea atacatorului.

Potrivit presei ruse, atacatorul a fost arestat de forţele de ordine.

Conform Comitetului de Investigaţii, organul responsabil de cele mai importante anchete din Rusia, autorul atacului este un student al universităţii. Numele său este Timur Bekmansurov, în vârstă de 18 ani.

Autorul atacului armat din Perm Captură Twitter

El a tras circa 30 de focuri dintr-o armă de vânătoare Huglu, cu calibrul 12 mm.

Presa rusă scrie că agresorul a formulat recent mai multe ameninţări la adresa instituţiei. Înainte de atac, Bekmansurov a postat un mesaj pe reţelele de socializare în care a cerut ca acţiunile sale să nu fie considerate un atac terorist şi a spus că nu este membru al vreunei organizaţii extremiste.

Autorităţile verifică o informaţie despre posibili complici ai lui Bekmansurov.

Ministrul Sănătăţii Mihail Muraşko şi cel al Educaţiei Valeri Falkov s-au deplasat de urgenţă la Perm.

#BreakingNews

Students of Perm state university in #Russia try to escape from the k!ller shooter.

till now the update is that shooter is shot down #Perm #PermUniversity #Attack pic.twitter.com/VkUTADwiRu