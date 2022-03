Urmează a fi analizate faptele de o deosebită gravitate petrecute acolo începând cu data de 21 noiembrie 2013 până în prezent, "verificând acuzaţiile de crime de război, crime împotriva umanităţii şi de genocid comise în orice parte a teritoriului ucrainean şi de către orice persoană", aşa cum se spune în comunicatul oficial semnat de Karim A.A.Khan Qc, procurorul Curţii Penale Internaţionale.

Iată scrisoarea trimisă de ambasadorul britanic în acord cu reprezentanţii celor 39 de State care sunt şi Părţi Semnatare ale "Statutelor de la Roma", actul fundamental pe baza căruia funcţionează tribunalul internaţional. Şi România s-a alăturat acestui demers.

În acelaşi timp, avem şi poziţia de susţinere exprimată oficial de Uniunea Europeană care, prin voca lui Josep Borrell, şeful diplomaţiei europene, constată că "invazia rusă are un impact umanitar foarte profund. Constatăm un potenţial de crime de zăzboi & crime împotriva umanităţii. Salutăm faptul că cele 45 de state din OSCE, inclusiv cele 27 de State Membre din UE, au invocat "Mecansimul Moscova" pentru a iniţia în urgenţă o misiune independentă de identificare a faptelor".

#Russia’s invasion is having a deep humanitarian impact. We see potential war crimes & crimes against humanity. Welcome that 45 #OSCE states, including 27 EU Member States, with Ukraine support, invoked the #MoscowMechanism to launch urgently an independent fact finding mission.