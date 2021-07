Un post TV din Coreea de Sud, nevoit să prezinte scuze pentru comentariile făcute la ceremonia de deschidere a JO. Ucraina, asociată cu tragedia de la Cernobâl

Criticile la adresa postului au apărut după ce, în timpul defilărilor sportivilor, la Ucraina au fost arătate imagini cu tragedia de la Cernobâl

La trecerea Italiei, MBC a difuzat imagini cu pizza, iar la Norvegia cu somon. Comentatorii au indicat pentru fiecare ţară şi rata de vaccinare.

Comentatorii au mai spus că Insulele Marshall nu sunt „decât o ţară pentru testele nucleare ale SUA”, iar Siria a fost prezentată drept „o ţară în război de 10 ani”.

Conducătorii postului şi-au cerut scuze pentru aceste remarce „nepotrivite”. „Suntem profund dezolaţi pentru aceste greşeli impardonabile”, au afirmat ei.

South Korean broadcaster MBC used images to "represent" each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony.



Italy: pizza

Norway: salmon

Haiti: upheaval

Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld