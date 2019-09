În paralel, se mai încearcă realizarea unui sumar al angajamentelor clare în vederea susţinerii politicilor în acest domeniu, politici ce trebuie urmate pe termen mediu şi lung, beneficiind în acest sens şi de susţinerea organismelor continentale (UE spre exemplu) şi mondiale, Naţiunile Unite demarând deja programe foarte complexe şi de care, dacă am fi vreodată interesaţi, chiar am şi putea beneficia.

Primul eveniment are loc pe 21 septembrie, se numeşte UN Youth Climate Summit şi este „o platformă pentru tinerii lideri care conduc acţiuni în domeniul climatului să-şi prezinte soluţiile“ la care participă, alături de tineri activişti (18-29 de ani) în domeniul mediului, antreprenori şi politicieni. În urmă cu luni, a fost lansată o ofertă pentru cei care doreau să participe la lucrări, organizaţiile sau şcolile având şi posibilitatea ca, în cazul în care veneau cu un tânăr sub 18 ani, să beneficieze de însoţitor. Au fost primite peste 7.000 de cereri, inclusiv pentru cele 100 de tichete verzi care ofereau voiajul gratuit. Aveţi aici programul manifestării:

Săptămâna următoare, luni, urmează un Summit special pe tema luptei împotriva schimbărilor climatice la care participă şefi de state şi guverne (mă rog, cei pe care-i interesează problema) şi care au fost îndemnaţi să-şi revadă angajamentele trecute şi, astfel, prin politici foarte serios restrictive la adresa tuturor tipurilor de poluatori, să limiteze creşterea încălzirii globale la un maximum de +1,5% sau 2% în raport cu perioada pre-industrială (secol XIX).

Marţi, la Paris, în cadrul unei reuniuni cu ziariştii, Antonio Guterres, Secretarul General al ONU, a spus că şi-ar dori ca „întreaga societate să crească presiunea exercitată asupra guvernelor pentru ca ele să înţeleagă că trebuie să mergem mai repede înainte căci suntem pe cale să pierdem cursa... Avem nevoie de o schimbare fundamentală a modului în care producem hrana, a surselor de provenienţă a energiei economiilor noastre, a felului în care ne sunt organizate oraşele şi a modului de producţie a energiei”. În acest sens, mesajul adresat liderilor politici este de a prezenta la acest summit politicile naţionale care să ducă la reducerea emisiilor de gaz de seră cu 45% în următorii 10 ani şi, la nivelul anului 2050, să ajungă la „zero emisii”, ceea ce-şi propune să realizeze, chiar mult mai dvreme, şi Uniunea Europeană.

„Problema este că, în ciuda tuturor negocierilor, - continua Secretarul General al ONU - emisiile mondiale de gaz de seră ating un nivel dramatic, iar concentraţia de dioxid de carbon în atmosferă este cea mai ridicată în istoria de 3 milioane de ani. Iar ultimii patru ani au fost cei în care s-au înregistrat cele mai ridicate temperaturi din istoria consemnată de meteorologi. În Arctica, temeperaturile au crescut cu 3 grade începând cu 1990. Se ridică nivelul mării, recifii de corali agonizează şi începem să vedem consecinţele mortale pe care le pot avea schimbările climatice asupra sănătăţii, fie că este vorba despre poluarea aerului, valurile de căldură sau riscurile în privinţa securităţii alimentare”.

Sigur, în principiu, aşa e. Din punctul său de vedere. Dar, de partea cealaltă, există o poziţie fermă de negare a efectelor schimbărilor climatice. Vă aduceţi aminte de afirmaţia peremptorie a lui Trump: „conceptul de încălzire globală a fost creat de chinezi pentru a face industria americană non-competitivă”.

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive.