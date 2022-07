Secretarul general al OPEC, moarte fulgerătoare. Cu doar câteva ore înainte se întâlnise cu preşedintele Nigeriei

Mohammad Barkindo, în vârstă de 63 de ani, a murit marţi seara târziu la Abuja, a declarat pentru The Associated Press un purtător de cuvânt al Ministerului nigerian al Petrolului. Cu doar câteva ore înainte de deces, acesta se întâlnise cu preşedintele Nigeriei şi luase apărarea industriei energetice, pe fondul presiunilor tot mai mari legate de schimbările climatice.

Motivul decesului său nu a fost cunoscut imediat. Moartea neaşteptată a lui Barkindo reprezintă o surpriză pentru membrii industriei petrolului şi gazelor, mulţi dintre aceştia descriindu-l ca pe un „gigant” în industrie şi „cel mai iubit lider”.

Cel de-al doilea mandat al său în fruntea OPEC urma să se încheie peste trei săptămâni, la 31 iulie, potrivit Mediafax.

Şeful National Petroleum Corporation din Nigeria, Mele Kyari, a anunţat miercuri vestea într-un tweet, care a fost confirmat de două surse din cadrul OPEC.

We lost our esteemed Dr Muhammad Sanusi Barkindo. He died at about 11pm yesterday 5th July 2022. Certainly a great loss to his immediate family, the NNPC, our country Nigeria, the OPEC and the global energy community. Burial arrangements will be announced shortly.