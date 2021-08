Paul Joseph Watson: Cum creează miliardarii lumii o tehnocraţie valabilă doar pentru mase, în vreme ce ei se retrag pe insule pustii

Articolul numit „Billionaires Segregate Themselves On Luxury Private Islands As Ordinary People Told They Can't Travel”, scris de Paul Joseph Watson, porneşte de la povestea co-fondatorului Google, Larry Page, care s-a retras pe insule izolate din Fiji pe timpul pandemiei.





El este un exemplu al miliardarilor care au privilegiul de a se putea izola de tot restul lumii, vizat de restricţii de călătorie, şi care trebuie să suporte toate efectele pandemiei - sociale, economice şi psihologice.





Page a trăit izolat vreme de peste un an şi a solicitat unui portal de ştiri să elimine un articol despre activităţile sale, un articol scos şi de pe căutările Google.





Daily Mail a scris despre faptul că omul de afaceri a stat în pandemie pe insule din Fiji şi că ar fi cumpărat cel puţin o insulă din arhipelagul Mamanuca. Acesta a putut beneficia de programul „Coridorul albastru” care le „permite celor superbogaţi să viziteze arhipeleagul venind cu superiahturi sau avioane private, în timp ce alţi călători au interzis”, scrie publicaţia britanică citată de autor.





Cu o avere de 117 miliarde de dolari, Page este al şaselea în topul celor mai bogăţi oameni din lume.

Povestea lui Page este doar „un microcosmos al modului în care elitiştii bogaţi au exploatat rapace lockdown-urile pe care le-au susţinut cu vehemenţă şi le-au facilitat pentru a mări abisul inegalităţii economice şi a se putea separa de plebe”.





Page poate să se bucure de tot confortul şi mâncările fine după o zi de surf în paradis, în vreme ce copiii din ţara sa de origine dezvoltă traume permanente şi chiar se sinucid din cauza singurătăţii cauzată de carantine, arată articolul.





Între timp, Forumul Economic Mondial - arhitecţii „Marii Redresări”, cu un avans rapid graţie politicilor de lockdown - vrea să-i convingă pe oameni că „nu vor mai deţine nimic şi vor fi fericiţi”.





Ce le spune, de fapt, este să aştepte o servitute de chiriaşi sub un sistem neo-feudal care va face deţinerea de locuinţe personale imposibil de obţinut, scrie Paul Joseph Watson.





Asta în timp ce miliardari ca Bill Gates, mogulul media John C. Malone şi fondatorul CNN, Ted Turner, cumpără terenuri agricole şi arii de pădure de ordinul sutelor de mii şi milioanelor de acri.





Forumul Mondial Economic promovează de asemenea ideea că „lockdowurile îmbunătăţesc lent calitatea vieţii în oraşe” pavând drumul către carantinele climatice şi zborurile reglementate.

„În vreme ce calitatea vieţii se erodează pentru noi şi avem de trecut hopuri nenumărate pentru a ni se da voie să călătorim, ei sunt exceptaţi de aceste reguli - aceleaşi pe care ni le impun cu generozitate”, scrie autorul în articolul publicat la 23 iulie.

Cât timp turiştii sunt ţinuţi departe, bogaţii se pot bucura de linişte şi opulenţă, izolaţi de marile mase gălăgioase.

Mulţi dintre aceşti elitişti nu şi-au ascuns încântarea faţă de drumurile, aeroporturile şi staţiunile de lux lăsate pustii de carantinele naţionale.

Impactul lockdownurilor a fost că mulţi muncitori şi lucrători cu venituri mici au fost nevoiţi să migreze în număr mare în ţările vestice în căutare de muncă, amplificând astfel tensiunile cauzate de imigraţia potenţial necontrolată.

Miliardarii au exploatat pandemia pentru a-şi elimina competiţia şi a crea monopoluri şi mai centralizate, scrie autorul.

În primul an de pandemie, averea combinată a primilor 10 bogaţi ai lumii a crescut cu 540 de miliarde de dolari.





Potrivit unui raport Oxfam, remarcă autorul, miliardarii au profitat de impactul lockdownurilor pentru a crea o „economie manipulată” care a provocat adâncirea faliei inegalităţii în cursul „celui mai sever declin economic într-un secol”.

Şi în Regatul Unit numărul miliardarilor a crescut în vreme ce milioane de oameni şi-au pierdut locurile de muncă sau şi-au văzut afacerile falimentate. În acelaşi timp, carantinele naţionale la nivel global au împins în sărăcie extremă 150 de milioane de oameni.

Chiar şi cei suficient de norocoşi să aibă de lucru în continuare au fost ţinuţi departe de viaţa în societate prin ordine de stat în casă, muncă la distanţă şi întâlniri pe Zoom, în timp ce globaliştii s-au bucurat de petreceri fără mască la summitul G7 şi la Davos.

Dintotdeauna elitele au căutat să ducă o existenţă separată de populaţia generală, să împiedice crearea unei clase de mijloc puternice şi să menţină o clasă săracă a muncitorilor care să-i slujească.

„Diferenţa majoră faţă de alte vremuri este că acum au ridicat o tehnocraţie uriaşă ce le permite să susţină o supraveghere totală a populaţiilor aflate sub controlul lor, în timp ce ei se bucură de exclusivitate şi discreţie”, scrie autorul.

Progresul roboticii şi inteligenţei artificiale va fi suficient de mare încât să asigure faptul că clasa slujitoare va deveni în bună parte inutilă.

Această agendă va fi facilitată prin guverne-marionetă şi corporaţii private care îi vor permite lui Page, Gates, Zuckerberg şi altor miliardari să rămână în culise, astfel încât rolul lor în declinul instrumentat al civilizaţiei să fie ecranat. În vreme ce ei continuă să aducă aceste rele asupra umanităţii, noi ne vedem de ciondănelile noastre asupra politicilor identitare, rasism şi toate acele banalităţi care ne ţin divizaţi şi amorţiţi”.





Paul Joseph Watson este un vlogger britanic, contributor la Info Wars şi moderator al „The Alex Jones Show”, care şi-a numit concepţiile libertarianiste şi care se consideră adept al noii drepte. În 2019, a fost interzis permanent de Facebook şi Instagram din cauza încălcării politicilor acestor platforme cu privire la discursul motivat de ură.