OMS va aproba mai multe vaccinuri pentru Covid-19 de la producători din Occident şi China

COVAX, programul global coordonat de OMS, intenţionează să livreze în acest an cel puţin 2 miliarde de doze de vaccinuri pentru Covid-19 la nivel mondial, dintre care cel puţin 1,3 miliarde în ţări sărace.





Până în prezent au existat probleme pentru asigurarea unui număr suficient de doze din cauza unui deficit de fonduri, în timp ce ţările mai bogate au rezervat volume mari de vaccinuri.





În cursa pentru vaccinuri, aprobările date de autorităţile de reglementare sunt esenşiale pentru a confirma eficacitatea şi siguranţa vaccinurilor şi pentur creşterea producţiei. Dar ţările sărace depind de autorizaţiile date de OMS, pentru că au o capacitate limitate de a evalua medicamentele.





Din acest motiv, OMS accelerează aprobarea de urgenţă a vaccinurilor, potrivit unui document intern al COVAX.





Vaccinul pentru Covid-19 dezvoltat de AstraZeneca şi produs de Serum Institute din India, ar putea fi autorizat de OMS în ianuarie sau februarie, arată documentul





Acelaşi vaccin produs în Coreea de Sud de SK Bioscience ar putea fi aprobat de OMS în a doua jumătate a lui februarie, cel mai devreme.





AstraZeneca nu a răspuns la solicitările de comentarii, în timp ce SK a spus că nu este la curent cu calendarul aprobării OMS.





Vaccinul AstraZeneca, dezvoltat împreună cu Universitatea Oxford, a primit deja aprobarea de urgenţă în Marea Britanie, în timp ce deciziile din Uniunea Europeană şi Statele Unite sunt aşteptate în curând.





COVAX are contracte de furnizare cu AstraZeneca şi SII pentru aproximativ 400 de milioane de doze şi o opţiune pentru multe alte sute de milioane, deşi calendarul livrărilor este incert.





OMS a autorizat vaccinul dezvoltat de Pfizer şi partenerul său german BioNTech la sfârşitul lunii decembrie. Oficialii OMS au declarat că sunt în căutarea unui acord de aprovizionare cu gigantul farmaceutic din SUA, care s-a angajat să furnizeze deja sute de milioane de doze anul acesta către mai multe ţări bogate.





Calendarul provizoriu de aprobare arată, de asemenea, că este de aşteaptat ca OMS să aprobe vaccinul Moderna pentru Covid-19, care se bazează pe aceeaşi tehnologie ARN messenger (ARNm) ca cel al Pfizer, la sfârşitul lunii februarie.





Moderna, al cărui vaccin este deja aprobat în multe ţări occidentale, inclusiv în Statele Unite şi Uniunea Europeană, nu a avut niciun comentariu imediat.





Vaccinul dezvoltat de Johnson & Johnson (J&J), care are un acord neangajant pentru a furniza COVAX 500 de milioane de doze într-un interval de timp nespecificat, este de aşteptat să primească aprobarea OMS cel mai devreme în mai sau iunie, se arată în documentul OMS.





J&J nu a publicat încă rezultatele studiilor clinice de fază a III-a ale vaccinului, dar UE a declarat că se aşteaptă ca compania să solicite aprobarea încă din februarie.





Un purtător de cuvânt al J&J nu a răspuns la o cerere de comentarii.





OMS are în vedere şi posibile aprobări rapide pentru două vaccinuri chineze, arată calendarul provizoriu. Sinopharm şi Sinovac şi-au depus cererile de aprobare la OMS, care le examinează şi ar putea lua decizii cel mai devreme în martie.





Niciun vaccin nu a fost selectat de OMS pentru posibile oferte de cumpărare în avans. Aprobarea OMS nu duce automat la achiziţii de către COVAX. De asemenea, ar putea facilita desfăşurarea de vaccinuri în ţările mai sărace care achiziţionează direct vaccinurile.





Sinopharm a depus cereri pentru aprobarea a două vaccinuri COVID-19, dar posibila aprobare din martie se referă doar la cea dezvoltată de afiliata sa din Beijing, Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd (BIBP), care a fost deja utilizat pe scară largă pentru vaccinări în China. Sinovac nu a publicat încă rezultatele globale ale studiilor de fază a III-a, însă vaccinul său a fost aprobat pentru utilizare de urgenţă în ţări precum Brazilia, Indonezia şi Turcia.





Sinopharm şi Sinovac nu au răspuns la solicitările de comentarii. Nu există încă un calendar provizoriu pentru posibila aprobare a vaccinului Sputnik V din Rusia, deşi dezvoltatorii săi au depus documentaţia relevantă, arată calendarul. Fondul rus de investiţii directe (RDIF), principalul sprijin financiar al Sputnik V, nu a răspuns la o cerere de comentarii.