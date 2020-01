Moarte cumplită pentru un cuplu: captivi în lift, s-au înecat după ce ascensorul a fost inundat de ploile din Israel

Dean Shoshani şi Stav Harari, ambii în vârstă de 25 de ani, au murit în liful unei clădiri din oraşul israelian Tel Aviv, în timpul recentelor inundaţii din oraş.

Perechea a rămas blocată în liftul care cobora în parcarea clădirii, după o defecţiune la electricitate.

În timp ce erau prinşi înăuntru, ploile abundente au inundat parcarea, apa infiltrându-se încet şi în lift.

Un vecin a auzit strigătele de ajutor ale tinerilor şi a chemat serviciile de urgenţă, care au ajuns, însă, abia după câteva ore, relatează Haaretz.

În cele din urmă, serviciile de intervenţie au folosit echipament de scufundări pentru a încerca să salveze victimele: au reuşit să pătrundă în lift după ce au tăiat tavanul liftului. Harari a fost transferată la Centrul Medical Sourasky din Tel Aviv, în stare critică şi în hipotermie. Medicii nu au putut să o resusciteze, în timp ce Shoshani a fost resuscitat la faţa locului şi ulterior dus la Centrul Medical Sheba din Tel Hashomer, unde a murit.

„Am primit un apel la aproximativ 20 de minute după ce tinerii au rămas blocaţi“, a declarat Alfred Jadid, proprietarul clădirii, în presa locală. „Când am ajuns, apa ajunsese deja în tavan. Am încercat să deschidem uşile liftului, dar nu am reuşit. Poliţia a ajuns abia o oră mai târziu, dar ce puteau ei să facă? Pompierii au ajuns după o oră jumătate.