Mărturii înfricoşătoare despre masacrul  din Kabul: „Am văzut bucăţi de oameni zburând în aer“. Atacatorul s-a detonat în mijlocul americanilor

„A fost ca şi când cineva mi-ar fi tras pământul de sub picioare. Pentru un moment am crezut că mi s-au spart timpanele şi mi-am pierdut simţul auzului”, a povesteşte omul înspăimântat, pentru Reuters.

„Am văzut trupuri şi bucăţi de trupuri zburând în aer ca o tornadă care ia pungi de plastic în aer. Am văzut bătrâni şi bărbaţi răniţi, femei şi copii împrăştiaţi în locul exploziei. Nu este posibil să vezi Ziua de apoi în viaţa aceasta însă eu am văzut-o astăzi, am văzut-o cu ochii mei”, a mai spus bărbatul.

Acesta nu a dorit să fie identificat deoarece se teme de represalii ale talibanilor, la fel ca numeroşi străini rămaşi în ţară şi afgani care au colaborat cu forţele coaliţiei internaţionale.

Pe măsură ce răniţii erau transportaţi în roabe, supravieţuitorii în stare de şoc au rămas să îşi croiască drum printre corpurile însângerate ale morţilor.



„Astăzi nu a fost nimeni care să se ocupe de problemă şi să mute corpurile şi răniţii la spital sau să îi ascundă de ochii publicului”, a afirmat martorul.

„Corpurile morţilor şi răniţii zăceau în mijlocul drumului şi în canalul de scurgere. Puţina apă care se scurgea în el s-a înroşit de la sânge”, a relatat bărbatul.

Atacatorul s-a apropiat la mai puţin de „cinci metri de militarii americani” şi şi-a declanşat încărcătura explozivă

Gruparea Statul Islamic a revendicat atacul criminal comis joi în apropierea aeroportului din Kabul, a relatat site-ul specializat SITE Intelligence. Într-un comunicat difuzat de agenţia sa de propagandă Amaq, SI susţine că unul dintre combatanţii săi s-au apropiat la mai puţin de „cinci metri de militarii americani” şi şi-a declanşat încărcătura explozivă.

La rândul său, Reuters relatează, citând canalul de Telegram al Amaq, că un atentator sinucigaş al SI „a reuşit să ajungă lângă o mare adunare de translatori şi colaboratori ai armatei americane de la tabăra Baran de lângă aeroportul din Kabul şi a detonat centura cu explozibili în mijlocul lor, ucigând 60 de oameni şi rănind peste 100, inclusiv luptători talibani”.

Comunicatul SI nu menţionează decât un singur atentator sinucigaş şi o singură bombă. Totuşi Pentagonul a informat că au existat două atentate sinucigaşe, urmate de un atac armat. SUA au ameninţat gruparea SI cu represalii în Afganistan.

Generalul Kenneth McKenzie, şeful Comandamentului central al armatei americane (Centcom), a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că în explozia de la aeroportul din Kabul şi-au pierdut viaţa 13 militari americani, iar 15 au fost răniţi.

Din descrierea lui, atacatorul a provocat explozia în zona intrării Abbey în aeroport, unde au loc percheziţiile corporale ale celor care vor să intre în aeroport pentru a se urca în avion.

El nu a putut specifica dacă a fost un atacator sau mai mulţi, dar a spus că cei care ajung la aeroport trec prin mai multe filtre de control, inclusiv ale talibanilor, cu care forţele americane se coordonează în vederea finalizării evacuării.

„Se pare că cineva a reuşit să se apropie destul de mult”, a mai spus el, precizând că explozia a avut loc chiar la intrarea în aeroiport, nu în incinta acestuia.

Americanii se aşteaptă la noi atacuri

Generalul Frank McKenzie, şeful U.S. Central Command, a declarat că trupele speciale sunt în alertă din cauza posibilelor noi atacuri ISIS, inclusiv cu rachete sau maşini capcană care să vizeze aeroportul.

”Facem totul pentru a fi pregătiţi”, a spus McKenzie, adăugând că unele informaţii sunt împărtăţite cu talibanii şi că el crede că ”unele atacuri au fost prevenite de aceştia”.

Armata americană este într-o cursă contracronometru de retragere din Afganistan până pe 31 august, termenul limită stabilit de Joe Biden. Preşedintele american a declarat că a ordonat Pentagonului să plănuiască o lovitură contra ISIS-K: ”Nu vom ierta. Nu vom uita. Vă vom vâna”.