Criză politică în Irak: Manifestanţii au invadat Parlamentul

Prim-ministrul Mustafa al-Kazimi a făcut apel la manifestanţi „să se retragă imediat” din zona verde, avertizând într-un comunicat că forţele de ordine vor veghea la „protecţia instituţiilor de stat şi a misiunilor străine şi vor împiedica orice atingere la securitate şi ordine”, relatează Agerpres.



Odată intraţi în zona verde, manifestanţii s-au îndreptat spre Parlament, dar poliţia a tras cu gaze lacrimogene pentru a le împiedica avansul, a declarat pentru AFP o sursă din domeniul securităţii.



Însă manifestanţii au reuşit să revină în ofensivă şi „au invadat Parlamentul”, a declarat pentru AFP acest responsabil din Ministerul de Interne care a făcut declaraţii sub acoperirea anonimatului.

Videos show Iraqi protestors STORMING Iraqi Parliament, breaching HEAVILY FORTIFIED "Green Zone", home to government buildings.



Iraq has seen heavy protests against Mohammed al-Sudani, the nominee for Iraq PM.