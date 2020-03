Canada anunţă închiderea frontierelor pentru toţi cetăţenii străini. Excepţie fac cetăţenii americani

El a menţionat că începând de marţi, zbourile internaţionale vor fi permise doar în patru aeroporturi: Toronto, Montreal, Vancouver şi Calgary.

De asemenea, Trudeau a menţionat că toţi canadienii care se întorc din străinătate vor trebui să stea în autoizolare pentru 14 zile.

The prime minister said Canadians returning home from abroad will have to self-isolate for 14 days.