Analiză: „Invazia“ rusă în Africa pune pe jar Occidentul INFOGRAFIE

Liderul de la Kremlin, nostalgic declarat al URSS, nu a uitat că Uniunea Sovietică a acordat un sprijin important mai multor naţiuni africane, în special în perioada de după decolonizarea acestor ţări şi încearcă acum să profite de acest avantaj şi să readucă în tabăra sa aceste state. URSS nu a sprijinit aceste ţări de dragul lor, ci pentru a-şi spori considerabil influenţa politică, culturală, militară şi comercială în faţa capitaliştilor. Mulţi specialişti ruşi, militari şi civili, au lucrat în Africa pe timpul URSS.

Moscova are mai multe avantaje evidente: absenţa istoriei coloniene faţă de continentul african, şi în plus URSS a oferit un sprijin major mişcărilor africane de eliberare naţională în lupta lor împotriva colonialismului şi neocolonialismului. La aceasta se adaugă o participare importantă la instruirea funcţionarilor africani, fie prin sosirea specialiştilor ruşi pe continenul negru, fie prin invitarea a mii de studenţi africani să vină şi să studieze în universităţi sovietice. Mulţi dintre aceşti foşti studenţi ocupă acum poziţii de conducere în mai multe ţări de pe continent. Toate acestea nu au fost uitate nici până astăzi. În plus, politica de astăzi a Rusiei, care închide ochii la regimurile dictatoriale o face deosebit de atractivă, în comparaţie cu alte state occidentale democratice.

Dar cum cimentează Moscova aceste legături: întăreşte alianţa strategică cu Algeria, atât în ceea ce priveşte cooperarea tehnico-militară, cât şi civilă, promovează zone de liber-schimb cu Marocul şi Egiptul, construieşte centrale nucleare în Africa de Sud şi Egipt. Nu trebuie neglijate exporturile de cereale, îngrăşăminte chimice şi fertilizanţi ruseşti către mai multe ţări de pe continent, colaborările în domeniul minier şi educaţional. Rusia continuă să atragă studenţi din aproape toate ţările continentului negru. Şi nu în cele din urmă, lansarea de noi proiecte cu participarea Rusiei în Guineea Ecuatorială, Uganda, Burundi, Zambia, Zimbabwe.

Franţa în luptă pentru recucerirea Republicii Centrafricane

După dezangajarea militară a Franţei, ocupată în Sahel cu operaţiunea "Barkhane", instructori ruşi au aterizat în Republica Centrafricană (RCA), unde întăresc relaţiile militare şi dinamitează procesul de pace iniţiat de ONU, scrie „Le Monde“.

Din 1960, când Republica Centrafricană a obţinut independenţa oficială, conflictele sângeroase au continuat în ţară aproape fără pauză. De atunci şi până în 2016, Franţa a efectuat şapte operaţiuni militare în RCA, fie pentru a „stabiliza situaţia”, fie pentru a schimba conducerea ţării.

Ultima misiune militară franceză în RCA (numită „Sangaris”) a început cu aprobarea ONU în decembrie 2013, după o nouă lovitură militară şi venirea la putere a gruparii jihadiste Seleka. Misiunea a durat aproape trei ani, până în octombrie 2016, când autorităţile franceze au pus capăt acesteia, crezând că operaţiunea „s-a încheiat cu succes”. Cel puţin aşa credea Jean-Yves Le Drian, care în acel moment era ministru al apărării (în prezent conduce Ministerul de Externe al Franţei).

Au existat şi alte motive pentru sistarea misiunii. În primul rând, autorităţile franceze au decis să transfere forţe şi finanţe suplimentare pentru rezolvarea unei sarcini mai importante în Africa – şi anume, lupta împotriva grupărilor jihadiste din regiunea Sahel (Mali, Niger, Ciad, Mauritania, Burkina Faso). În al doilea rând, la Paris s-a considerat că, în comparaţie cu alte ţări ale continentului, Republica Centrafricana, cu cele cinci milioane de locuitori ai săi, nu are o importanţă aşa mare.

De aceea, în toamna anului 2017, „nu am văzut nimic rău în sosirea ruşilor”, declara o sursă diplomatică franceză. Astfel, în decembrie 2017, Franţa, împreuna cu alte ţări ale Consiliului de Securitate al ONU, a votat pentru ridicarea embargoului şi permisiunea Moscovei de a livra o anumită cantitate de arme către RCA, incusiv trimiterea unui „contingent limitat” de „instructori militari”.

„Ruşii au spart uşa cu picioarele”

Dar, obţinand posibilitatea să „bage piciorul în pragul uşii”, ruşii „au spart-o”, scrie Le Monde. „Trimisul” Moscovei în RCA, Valeri Zaharov „a fost angajat al celei de-a 12-a secţii a KGB din Leningrad”, a declarat ziarului o sursă franceză sun anonimat.

Acum, Zaharov este consilier oficial pentru securitate naţională al preşedintelui Republicii Centrafricane. Anterior, acest post strategic a fost întotdeauna ocupat de reprezentantii Franţei, astfel că sosirea rusului „a avut efectul şocului electric pentru francezi”. În plus francezii sunt preocupaţi că nu cunosc „conţinutul exact al negocierilor ministrului rus de externe, Serghei Lavrov cu preşedintele RCA, de la Soci din septembrie 2017 şi nici conţinutul acordului încheiat în august 2018 între Moscova şi Bangui „privind cooperarea militară”.

„Bucătarul lui Putin“ îmbină consilierea politico-militară cu afacerile

La 23 iulie 2018, grupul de experţi ONU privind Republica Centrafricană a adresat o scrisoare preşedintelui Consiliului de Securitate, „exprimându-şi regretul” cu privire la „lipsa de transparenţă” în ceea ce priveşte furnizarea de arme ruseşti în această ţară. De atunci, Statele Unite au lansat un proces de suspendare a autorizaţiei de livrare a armelor. Un alt mister este cât de mulţi „instructorii” ruşi se află în RCA, comparativ cu cei 170 aprobati prin decizie a Consiliului de Securitate al ONU? „O mie – aşa cum se spune în unele ambasade din Bangui?”

Singurul lucru care se poate spune cu certitudine este că ei nu sunt angajaţi numai în pregatirea militarilor RCA, dar şi în afaceri şi există cel puţin o persoană care îmbină cele două activităţi: oligarhul Evgheni Prigojin, zis şi „bucătarul lui Putin”.

„Compania militară privată Sewa Security Services, cu sediul în Bangui, înfiinţată în urma cu câteva luni, este probabil o ramură a Armatei de mercenari ”Wagner”. Tot Prigojin se află, probabil, în spatele ”Lobaye Invest”, firma care a primit de la autorităţile Republicii Centrafricane dreptul de a efectua prospecţiuni în zonele de diamante ale ţării, unde perimetrul de securitate este acum asigurat de ”Sewa”. „Le Monde“ mai aminteşte că, în iulie a.c., încercând să investigheze această activitate, trei jurnalişti ruşi au fost ucişi în RCA .

La sfârşitul lunii august, conducătorii grupărilor armate din Africa Centrală, „sub auspiciile Moscovei”, s-au adunat în Khartoum (capitala Sudanului) . Iniţiativa de pace a Rusiei irită capitalele occidentale, deoarece „împiedică” „procesul legitim de negociere” efectuat sub auspiciile Uniunii Africane.

La discuţiile de la Khartoum, aşa cum au declarat ziarului „Le Monde“ „doi participanţi”, a fost prezent „bucătarul lui Putin”, care a sosit de la Moscova la bordul avionului său privat. În ce calitate a fost prezent?

A fost autorizat de Kremlin? Sau reprezenta un interes particular de afaceri? Probabil şi una şi alta”, a explicat publicaţiei franceze un expert informat. Acum, Parisul intenţionează să intensifice eforturile de „recâştigare a controlului asupra RCA, de a se contrapune influenţei Moscovei…”, mai spune diplomatul francez.

Rusia, pe punctul de a înfiinţa o bază militară în Somalia?

Potrivit portalului de ştiri Front South, diplomaţii ruşi au început negocierile privind construirea unei baze militare în nordul Somaliei. Portalul anunţă că negocierile privind construirea unei baze militare ruseşti în nordul Somaliei sunt în curs de desfăşurare şi se pare că au început la începutul anului 2017.

Se vorbeşte despre construirea unei baze care să poată găzdui 1.500 de militari şi a unei infrastructuri portuare pentru găzduirea şi întreţinerea a două distrugătoare, patru corvette şi două submarine. De asemenea, este planificată construirea a două piste pentru 6 avioane militare de transport şi aproximativ 15 avioane de luptă. Baza ar urma să fie situată în jurul oraşului Zeila.

Canalul de televiziune Telegram Directorate 4 menţionează că o bază militară a Emiratelor Arabe Unite este deja în zonă. O bază în nordul Somaliei ar putea avea o importanţă strategică, controlând intrarea în Canalul Suez. Baze ale multor state, inclusiv Emiratele Arabe Unite, China, Franţa, Statele Unite, Japonia şi Turcia se află în prezent în regiunea din Cornul Africii.

Într-un interviu acordat agenţiei Sputnik, directorul Departamentului Africa din MAE rus a declarat că desfăşurarea bazelor navale ruseşti în Africa nu a fost discutată în acest moment. Cu toate acestea, Rusia este gata să devină un mediator în conflictul care zguduie Republica Centrafricană.

Problema desfăşurării bazelor navale ruseşti în ţările africane nu este pe ordinea de zi, a declarat Andrei Kemarski, directorul Departamentului Africa din MAE rus.

„Crearea bazelor navale nu este discutată în prezent. Dezvoltarea cooperării tehnico-militare cu ţările africane are o istorie îndelungată şi reprezintă unul dintre domeniile importante ale cooperării noastre din epoca sovietică “, a declarat Andrei Kemarski.

El a adăugat că „armatele multor ţări africane au fost organizate pe modelul sovietic şi au fost înzestrate cu armament sovietic şi apoi cu arme ruseşti. Desigur, dorim să continuăm această cooperare.", a adăugat diplomatul.

Andrei Kemarski a mai spus că Rusia este pregătită să răspundă pozitiv la cererea de mediere pentru soluţionarea conflictului din Republica Centrafricană de îndată ce procesul intră în faza de negociere şi Moscova va primi o cerere adecvată de la ambele părţi în conflict.