VIDEO Nou atac în Franţa. Un preot ortodox a fost împuşcat în biserică

Un preot ortodox grec, Nicolas K., în vârstă de 52 de ani, a fost rănit prin împuşcare sâmbătă , la Lyon, iar autorul atacului cu o puşcă cu ţeava tăiată a reuşit să fugă.

Tragicul eveniment are loc după atacul cu cuţitul la o bazilică din Nisa şi arestarea unui bărbat înarmat cu un cuţit la Lyon, joi, declară o sursă din cadrul poliţiei pentru Le Figaro.

Atacul a avut loc sâmbătă, la ora locală 16.00 (17.00, ora României), în timp ce preotul închidea Biserica Ortodoxă greacă ”Bunavestirea”, în arondismentul VII al oraşului.

Preotul "a fost agresat de către un singur bărbat, care a tras în el în două rânduri”, declară sursa citată.



Poliţia a instituit în zonă un perimetru de securitate şi îl caută pe fugar.



A Greek Orthodox priest has been shot in Lyon and is in critical condition



Lyon has been the scene of Muslim Turks rioting for the past week pic.twitter.com/A5C9cLqB0L