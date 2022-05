Un veteran al armatei britanice a luptat alături de Regimentul Azov. Bărbatul a povestit toată experienţa lui militară din Ucraina

A venit în Ucraina în martie şi a ajutat alături de regimentul Azov la apărarea oraşului Bucha, unde Rusia este acuzată de crime de război, după ce soldaţii armatei sale au torturat civili, i-au violat şi i-au ucis, potrivit Digi24.

În prezent este la Kiev, unde aşteaptă să semneze un contract cu armata ucraineană înainte de a lua parte la activităţi militare ulterioare, în contextul în care mai mulţi britanici au fost capturaţi de ruşi.

Mark Ayres, care a luptat în Siria contra teroristilor Statului Islamic, a spus că nu că nu are „nicio problemă” să petreacă următoarele 18 luni în Ucraina „până când luptele se opresc”.

„Sper să mă întorc acasă, dar întreg, nu într-o geantă pentru cadavre. Nu am nicio problemă să stau un an sau cu an şi jumătate (în Ucraina – n.r.). Dacă operaţiunea (a lui Putin) ar fi mers conform planului, Moldova ar fi fost următoarea şi atunci el ar fi fost cu ochii pe alte ţări cine ştie”, a spus el pentru Sky News.

Mark Ayres a declarat că spune că a avut rezerve să se alăture Regimentului Azov, care a început ca o unitate paramilitară de extremă-dreapta şi care acum face parte din Garda Naţională a Ucrainei.

Antecedentele regimentului au fost folosite de Kremlin pentru a-şi justifica afirmaţia conform căreia în Ucraina e nevoie de „denazificare”.

Cu toate acestea, Ed Arnold, cercetător în domeniul securităţii europene la think tank-ul de apărare RUSI, a declarat pentru Sky News că gruparea militară Azov „a făcut paşi pentru a se îndepărta de legăturile sale de extremă dreapta". Totodată, în martie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acordat titlul de Erou al Ucrainei unui comandant al batalionului Azov.

„Din întâmplare m-am alăturat unităţii Azov. Aceasta ar fi fost ultima mea alegere pentru o unitate la care să merg, dar sunt destul de bucuros că am făcut-o. Nu sunt monştri şi psihopaţi. Mulţi dintre ei sunt băieţi cumsecade”, a afirmat britanicul.