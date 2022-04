Un copil de 13 ani a fost executat de soldaţii ruşi chiar sub ochii mamei. Mama băiatului a declarat că ruşii s-au prefăcut că îi lasă să plece - VIDEO

Când a început războiul, Inna şi cei doi fii ai săi au părăsit Kievul şi au mers în satul Peremoha, care se presupunea că era o zonă sigură, departe de război. Cu toate acestea, după câteva zile, trupele ruse au ocupat satul. Familia s-a ascuns la subsol şi în fiecare zi Inna auzea noi poveşti despre civilii care sunt omorâţi în sat.

„Aici era o pivniţă. Ruşii au adus câţiva săteni şi i-au aruncat peste tot ce era acolo - un magazin şi altele. Sunt multe gropi comune (morminte) în Peremoha. Eram toţi foarte speriaţi. Am auzit că oamenii plecau din sat. Am încercat şi noi să plecăm în pace. Echipamentul militar al Rusiei era pe drumul principal şi nu existau coridoare de evacuare”, descrie femeia.

Inna spune că ruşii au pus condiţii. Mai precis, li s-a spus să plece din sat pe un drum de pământ şi doar şoferii puteau rămâne în maşini, iar pasagerii erau nevoiţi să meargă pe lângă vehicule.

„La ultimul punct de control ne-au dat voie să traversăm autostrada. Soldaţii ruşi ne-au făcut cu mâna, şi-au luat la revedere din tancurile şi blindatele lor. Cu toate acţiunile şi semnalele lor, ne-au urat o călătorie plăcută”, a declarat Inna.

Au mers pe câmp şi au decis să se urce în maşinile lor să îşi continuie drumul. Astfel, Inna şi fiul ei cel mic au mers într-o maşină, fiul cel mare, Yelisey, în alta.

„Ni se părea că pământul îngheţat bate în roţi. Dar apoi am văzut, dintr-o parte, o rachetă zburătoare uriaşă. Am deschis uşile maşinii noastre şi am căzut la pământ. M-am târât pe pământ şi mi-am tras fiul de 3 ani de glugă.”

Ruşii nu au explicat de ce au tras şi au omorât şapte persoane, inclusiv pe Yelisey. Supravieţuitorii s-au întors în sat, iar Yelisey a fost îngropat într-o grădină. Inna a păstrat căciula găurită de gloanţe a fiului ei şi tricoul pătat de sânge ca amintire.

Când forţele ucrainene au eliberat satul, Yelisey a fost din nou îngropat într-un cimitir din Brovary, în apropiere de Kiev.