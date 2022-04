Ucrainenii au doborât una din cele mai avansate drone de atac folosite de Rusia. Cât de periculoase sunt VIDEO

După numeroasele drone de cercetare de tipul Orlan-10, Ucraina ar fi reuşit pentru prima dată în acest război să doboare o dronă mare rusească, o aeronavă fără pilot folosită de Rusia pentru a ataca diverse ţinte în timpul războiului, una dintre cele mai moderne din arsenalul armatei roşii.

Imagini apărute pe reţelele sociale arată rămăşiţele a ceea ce pare a fi o dronă rusească de atac Orion, sau Inokhodets cum este ea cunoscută în rândul forţelor armate ale Rusiei, scrie Hotnews.

#Ukraine: In the 1st event of its kind in this conflict so far, a Russian Orion UAV was downed by the Ukrainian Air Defences.



This is a very modern Russian Medium-Altitude, Long-Endurance (MALE) Unmanned Aerial Vehicle, and most notably is armed, not merely for reconnaissance. pic.twitter.com/5wh8U9Cj0k