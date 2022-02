Ucraina a trimis cererea de aderare la UE

UPDATE „Propunerea care face istorie vine de la prietenul meu, prim-ministrul Eduard Heger, despre apartenenţa #Ucrainei la #UE. Cererea este pe drum, naţiunea ucraineană a făcut alegerea europeană cu mult timp în urmă. Sincere mulţumiri pentru sprijinul extraordinar!”, a scris premierul Ucrainei pe Twitter.

Eduard Heger, premierul Slovaciei, a criticat dur acţiunile Rusiei şi a cerut aderarea Ucrainei la UE.

„Europa funcţionează acum într-o nouă paradigmă, în care Ucrainei ar trebui sa i se ofere o procedură specială de integrare”, a declarat Heger.

Ucraina „şi-a câştigat” acest acces, a apreciat el.

Aderarea la UE necesită un acord unanim din partea celor 27 de state membre, iar actualmente există „opinii diferite şi sensibilităţi” referitor la acest subiect, a afirmat mai devreme preşedintele Consiliului European, Charles Michel.

„Comisia Europeană va trebui să formuleze un aviz oficial şi Consiliul se va pronunţa”, a explicat Michel.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut ca ţara sa să fie primită în Uniunea Europeană în procedură de urgenţă. El a transmis că soldaţii ucraineni nu luptă doar pentru ţara lor, invadată de Rusia, ci pentru toată Europa.

The proposal which makes history from my friend 🇸🇰 PM @eduardheger on #Ukraine's membership in the #EU. The application is on the way, Ukrainian nation made the 🇪🇺 choice long time ago. Sincere gratitude for the outstanding support!