Soldaţii ucraineni alungă trupele ruse din Harkov. Jurnalişti: Locul arată ca o „morgă în aer liber”

Harkovul a fost unul dintre cele mai bombardate oraşe încă de la începutul războiului din Ucraina. Pe măsură ce forţele ucrainene se luptă cu cele ruseşti pentru a prelua controlul unor părţi ale locului, au apărut mai multe imagini cu soldaţii morţi.

O fotografie arată patru cadavre ale soldaţilor ruşi aranjaţi în formă de Z - simbolul invaziei sângeroase a Rusiei - într-un sat recâştigat de forţele ucrainene la periferia Harkovului, scrie The Sun.

