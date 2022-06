Ruşii continuă să-şi întărească poziţiile pe Insula Şerpilor. Instalează noi sisteme de apărare aeriană

Potrivit informaţiilor primite de la serviciile de informaţii ucrainene, citate de zn.ua, ruşii au creat o garnizoană pe Insula Şerpilor şi au instalat sisteme de rachete antiaeriene Tor livrate în ultima săptămână .

Ruşii şi-au început activitatea de consolidare a propriilor poziţii după ce au început discuţii active în comunitatea internaţională cu privire la posibilitatea deblocării porturilor ucrainene.

Sistemele de apărare aeriană Tor au fost aduse pe Insula Şerpilor pe 6 iunie.

New Satellite Image - Snake Island (10/6/22)



Multiple new TOR air defence systems on the island, recently dropped off by the crane on 9/6/22.



Image c/o - @planet pic.twitter.com/5598Hj1BsE