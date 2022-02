Războiul informaţional din Donbas: Maşina aruncată în aer vineri în Doneţk nu aparţinea şefului miliţiei locale FOTO

Maşina aruncată în aer vineri la Doneţk nu este a lui Denis Sinenkov, ci o altă maşină aproape asemănătoare căreia i s-au montat plăcuţele de înmatriculare folosite de liderul separatist.

Jurnalistul Tadeusz Giczan scrie că separatiştii nu au vrut să arunce în aer maşina scumpă a lui Sinenkov, aşa că plăcuţele de înmatriculare de pe UAZ-ul Patriot folosit de şeful miliţiei din Doneţk au fost puse pe un alt UAZ, mai vechi, care valorează câteva mii de dolari.

I kid you not. Not only did the separatists prerecord the evacuation videos, but they also didn’t want to blow up the DNR militia head’s expensive UAZ Patriot so badly, they put its number plates on a different old UAZ worth a thousand bucks. Spotted by @djxtrees pic.twitter.com/7fEHEWDPXA