Ce înseamnă „mogged”, cuvântul tot mai popular pe rețelele sociale. Românii folosesc și expresia „a da mog”

Termenul „mogged” este tot mai des întâlnit în mediul online și pe rețelele sociale. Folosit frecvent în meme-uri, comentarii și videoclipuri, cuvântul stârnește curiozitatea. Dar ce înseamnă? În rândurile de mai jos, vă explicăm de unde provine și în ce contexte este utilizat.

Ce înseamnă mogged, noul cuvânt popular pe TikTok

„Mogged” face parte din argoul online (slang) și este folosit în special pe rețelele sociale, pentru a descrie situația în care o persoană este eclipsată de o alta, de cele mai multe ori pe baza aspectului fizic (înălțime, atractivitate, condiție fizică), dar uneori și în funcție de succes sau încrederea în sine. Uneori comparația se face chiar între propriile variante: din trecut și din prezent.

Poate fi folosit atât ironic, cât și într-un mod mai competitiv. În limba română, cel mai ușor poate fi tradus prin expresii precum „a fi eclipsat” sau „a fi pus într-o lumină nefavorabilă”.

Să dai mog cuiva (to mog someone) înseamnă, potrivit limbajului slang, să eclipsezi, să depășești sau să arăți semnificativ mai bine decât persoana/varianta cu care te compari.

Ar veni de la acronimul AMOG

Cuvântul a derivat din expresia „AMOG” (Alpha Male of the Group – „bărbatul alfa al grupului”), folosită în cercuri precum manosfera, pentru a desemna persoana dominantă într-un grup. Ulterior, a devenit popular pe platforme precum Reddit sau forumuri. Iar în ultimii ani a devenit parte din vocabularul online al generației Z. Se folosește în special în meme-uri, comentarii sau inclus în clipuri video.