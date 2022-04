Război în Ucraina. Armata rusă a deschis focul în centrul oraşului Zolote

„Aceasta este o ucidere deliberată de civili. Nu există nimic în apropiere, cu excepţia clădirilor rezidenţiale. Ruşii au lovit populaţia în mod intenţionat. Într-una dintre clădirile înalte, două etaje au fost distruse - obuzele au trecut direct. Există cel puţin doi cetăţeni morţi, încă patru au fost răniţi”, a spus Haidai pe canalul său de Telegram.

Cinci oameni au murit şi 13 au fost răniţi în noi bombardamente care au avut loc duminică, 17 aprilie, la Harkov, au anunţat oficiali locali, citaţi de BBC. Mai multe clădiri rezidenţiale au fost lovite

„Salvatorii acţionează în aceste locuri care au fost atacate.”, relatează postul public ucrainean de radio Suspilne.

Harkov s-a aflat în ultimele 24 de ore sub tirurile agresive ale soldaţilor ruşi. Bilanţul total al atacurilor recente în acest oraş se ridică la 8 morţi şi 40 de răniţi.

Potrivit celui mai recent bilanţ al Organizaţiei Naţiunilor Unite, aproape 2.000 de civili au murit de când a început războiul din Ucraina. 162 dintre ei sunt copii. Alte peste 2.600 de persoane au fost rănite. ONU precizează, însă, că numărul victimelor este, cu siguranţă, mult mai mare.

