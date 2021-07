Prinţul Charles, despre pericolul agriculturii industriale care distruge solul: „Trebuie să punem natura în miezul ecuaţiei”

Moştenitorul tronului Marii Britanii şi-a adus aminte de experienţa de fermier din urmă cu 35 de ani şi a spus că încă de atunci şi-a propus să dovedească că „este viabil să avem o abordare sustenabilă în cultivarea pământului astfel încât să producem hrană nutritivă fără să distrugem solul. An după an, am urmărit tot mai îngrijorat cum multe dintre terenurile valoroase ale acestei ţări s-au diminuat în numele eficienţei”.

„Trebuie să punem natura în miezul ecuaţiei. Modul cum ne producem hrana are un impact direct asupra capacităţii Pământului de a ne susţine, iar asta are un impact direct asupra sănătăţii umane şi prosperităţii economice”, a spus prinţul de Wales.

„Dacă regenerăm solurile degradate din toată lumea, am putea capta chiar 70% din emisiile de carbon eliberate în atmosferă. Doar făcând bine naturii putem face lucruri benefice şi pentru oameni”, a precizat Charles.

După Brexit, Marea Britanie pregăteşte o serie legi menite să transforme modul cum se practică agricultura în Regatul Unit astfel încât să ofere „ bani publici pentru bunuri publice” adică politici de conservare a mediului şi culturi sustenabile care să reducă emisiile de carbon.

Prin contrast, UE oferă subvenţii pentru fermieri în baza suprafeţei de pământ cultivate.

Premierul Boris Johnson se orientează asupra semnârii unor acorduri de liber schimb cu SUA şi Australia care ar putea periclita recoltele fermierilor locali prim faptul că se vor importa legume şi carne ieftine, produse la scară industrială.