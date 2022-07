Premierul Suediei, vizită oficială la Kiev. Zelenski: O sută de mii de cetăţeni ucraineni se află în Suedia. Ne vom aminti de atenţia voastră sinceră

Preşedintele ucrainean a afirmat că o sută de mii de cetăţeni ucraineni se află în Suedia, iar Suedia îi sprijină, şi că îşi vor aminti de atenţia sinceră faţă de cetăţenii Ucrainei, din această perioadă dificilă a războiului rusesc. ”Trebuie să continuăm să sprijinim Ucraina, să punem presiune asupra Rusiei, în special prin sancţiuni, iar eforturile noastre trebuie să continue atât timp cât va fi necesar”, a spus premierul suedez în conferinţă.

"Astăzi am convenit asupra unei declaraţii comune cu prim-ministrul. Acesta este primul document de acest fel din istoria relaţiilor bilaterale. Declaraţia comună stabileşte problemele cheie pentru ambele noastre state. Aceasta se aplică, în special, cooperării în domeniul apărării, cooperării sectoriale în domeniul energiei nucleare, al eficienţei energetice şi al sprijinului financiar pentru Ucraina. Sunt foarte recunoscător Suediei pentru că susţine parcursul nostru spre aderarea deplină la Uniunea Europeană în viitor", a declarat Volodimir Zelenski, în cadrul unei conferinţe de presă comune.



Potrivit şefului statului, pe lângă problemele de apărare, economice şi energetice, părţile au discutat despre consolidarea sancţiunilor împotriva Federaţiei Ruse pentru războiul pe care l-a declanşat pe teritoriul ucrainean.



"În timpul negocierilor, am informat-o pe doamna Andersson despre situaţia de pe linia frontului, despre ameninţările existente, cu lux de amănunte - despre ceea ce am reuşit deja să facem pe această cale de importanţă vitală de eliberare a teritoriului nostru de armata rusă. Vă mulţumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră de a continua să sprijiniţi Ucraina", a declarat Zelenski.



Preşedintele a menţionat că, înainte de întâlnire, Magdalena Andersson a vizitat cartierele din regiunea Kievului care au fost distruse de invadatorii ruşi şi a văzut personal dimensiunea răului pe care Rusia l-a adus pe teritoriul Ucrainei.



"Împreună cu alţi membri civilizaţi ai comunităţii internaţionale, trebuie să facem tot ce este necesar pentru a-i aduce pe toţi criminalii de război ruşi în faţa justiţiei", a declarat Volodimir Zelenski.



În timpul întâlnirii, părţile au discutat, de asemenea, despre reconstrucţia Ucrainei. Preşedintele şi-a exprimat speranţa că Suedia se va alătura acestui proces.



"Aş dori să remarc în mod special experienţa Suediei în domeniul economisirii energiei, al eficienţei energetice şi în implementarea agendei de mediu, în special, se referă la problema prelucrării deşeurilor. Am invitat Suedia să participe la construcţia unor astfel de noi uzine moderne în Ucraina. Pregătirea documentelor relevante ar trebui să înceapă imediat la nivelul guvernelor noastre. Vom aştepta sprijinul Suediei pentru această propunere", a subliniat şeful statului.



Zelenski a mulţumit Suediei pentru sprijinul umanitar acordat Ucrainei. "O sută de mii de cetăţeni ucraineni se află în Suedia, iar Suedia îi sprijină. Ne vom aminti de atenţia voastră sinceră faţă de cetăţenii Ucrainei în această perioadă dificilă a războiului rusesc", a declarat preşedintele.



La rândul său, Magdalena Andersson a menţionat că vizita sa demonstrează sprijinul şi solidaritatea Suediei cu statul ucrainean şi cu poporul ucrainean în această perioadă dificilă.



Ea a informat cu privire la transferul către preşedinte a unei copii a scrisorii din 1711, păstrată în Arhivele Naţionale ale Suediei. În aceasta, regele Carol al XII-lea îl însărcinează pe ambasadorul suedez la Constantinopol să recunoască Zaporizhzhia Sich ca stat independent. Potrivit Magdalenei Andersson, încă de la începutul secolului al XVIII-lea, regele suedez a fost impresionat de democraţia cazacă.



Magdalena Andersson a condamnat, de asemenea, cu fermitate crimele împotriva populaţiei civile, inclusiv a copiilor, şi distrugerile provocate în Ucraina.



Ea a menţionat că acţiunile Rusiei de a bloca porturile ucrainene şi Marea Neagră subminează securitatea alimentară a Ucrainei şi a lumii.



"Agresiunea rusă împotriva Ucrainei trebuie să fie oprită. Rusiei nu i se poate permite să atingă niciun obiectiv prin distrugerea fundamentelor dreptului internaţional. Trebuie să continuăm să sprijinim Ucraina, să punem presiune asupra Rusiei, în special prin sancţiuni, iar eforturile noastre trebuie să continue atât timp cât va fi necesar", a spus ea.



Magdalena Andersson a felicitat Ucraina pentru obţinerea statutului de candidat la aderarea la UE şi a menţionat că susţine în mod constant reformele din ţara noastră, care continuă chiar şi în vremuri atât de dificile. "Ştiu că Ucraina va reconstrui ceea ce Rusia a distrus. Şi nu va fi singură în acest sens. Împreună cu restul familiei europene, vom participa activ la reconstrucţia frumoasei voastre ţări", a dat asigurări premierul.