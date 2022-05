„Glonţul mi-a intrat prin obraz şi mi-a ieşit pe la ceafă, pe sub ureche. N-a atins organe vitale”, povesteşte Mikola Kulicenko, într-un interviu pentru postul public de la Kiev.

Pe 18 martie, ruşii au percheziţionat casa fraţilor Kulicenko dintr-un sat de lângă Cernihiv. Au găsit uniforma militară a fratelui mai mic, Ievhen, şi medaliile de pe front ale bunicului lor. Mikola spune că acesta a fost motivul torturii şi execuţiilor sumare, înainte de retragerea trupelor Kremlinului.

Medalia care a dus la executarea fraţilor Kulicenko

Cei trei fraţi au fost legaţi la ochi şi scoşi din sat pentru a fi interogaţi. Au fost duşi la o casă din pădure şi sub ameninţarea unui gater care le-ar fi tăiat membrele au fost obligaţi să spună ce ştiu despre poziţiile soldaţilor ucraineni.

Fraţii Kulicenko au fost ţinuţi într-un încăpere insalubră timp de trei zile. Apoi, înainte să se retragă, ruşii au decis să-i împuşte. I-au legat la ochi şi la picioare. Mikola povesteşte că a văzut soldaţii răniţi care zăceau pe paleţi.

Glonţul i-a trecut prin obraz

Mikola povesteşte că fratele cel mai mare, Dima, a fost împuşcat primul şi a fost aruncat într-o groapă comună. A urmat Ievhen şi ultimul a fost el, care îşi aminteşte că după ce a fost împuşcat, a fost împins cu piciorul şi acoperit cu pământ.

„Viaţa mi-a bătut moartea. Glonţul a intrat prin obraz şi mi-a ieşit pe la ceafă, pe sub ureche. Când m-am trezit, sângele şiroia. Am crezut că am halucinaţii, că sunt pe lumea cealaltă”.