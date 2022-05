Poşta ucraineană va emite un timbru dedicat trupei Kalush Orchestra

Anunţul a fost făcut la o zi după ce trupa a câştigat Eurovision 2022.

„Felicităm Kalush pentru câştigarea Eurovision. Sunteţi senzaţionali! Ukrposhta emite timbre în conformitare cu decizia Consiliului nostru pentru Artă. Însă consider că vom avea suficiente argumente pentru a aproba şi grăbi emiterea timbrului dedicat câştigătorilor noştri. Exact cum am procedat cu Ruslana şi Jamala”, a transmis şeful Poştei ucrainene.

Postarea de pe Twitter a fost preluată de Nexta, care dă de înţeles că pălăria roz pe care a avut-o solistul trupei la Eurovisiom ar putea deveni timbru.

Ukrposhta has announced the release of a stamp dedicated to the victory at #Eurovision 2022 by the #Kalush Orchestra.



This was announced by the director of the enterprise Igor Smelyansky. pic.twitter.com/UoGF4hkTLk